Thương vụ Rodri mở đường cho Man Utd sở hữu tiền vệ báu vật của Barcelona Việc Rodri gia nhập Barcelona khiến sao trẻ Marc Bernal mất vị trí, mở ra cơ hội hoàn hảo để Manchester United chiêu mộ tiền vệ số 6 lý tưởng này.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2026 đang chứng kiến những phản ứng dây chuyền đầy bất ngờ trên thị trường chuyển nhượng châu Âu. Trong bối cảnh thương vụ Aurelien Tchouameni đi vào bế tắc, Manchester United bất ngờ đứng trước cơ hội sở hữu Marc Bernal – tài năng trẻ sáng giá bậc nhất của lò La Masia – nhờ vào bước ngoặt từ thương vụ Rodri.

Cú xoay chuyển từ thương vụ Rodri

Những nỗ lực củng cố tuyến giữa của Quỷ đỏ dưới triều đại tập đoàn INEOS từng gặp rào cản lớn khi Real Madrid từ chối nhả Aurelien Tchouameni. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Rodri tại Barcelona đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Việc tiền vệ này chọn Camp Nou thay vì Madrid khiến hàng tiền vệ của HLV Hansi Flick trở nên quá tải với những cái tên như Frenkie de Jong, Pedri và Gavi.

Aurelien Tchouameni từng là ưu tiên của MU. Ảnh: Getty Images.

Sự chật chội này vô tình đẩy tài năng trẻ 18 tuổi Marc Bernal lên băng ghế dự bị. Đây chính là thời điểm vàng để Manchester United can thiệp bằng lời hứa hẹn về một suất đá chính thường xuyên – điều mà Barcelona khó lòng đáp ứng cho anh ở mùa giải tới.

Marc Bernal: Phân tích số liệu và sự phù hợp chiến thuật

Ở tuổi 18, Marc Bernal không chỉ là một phương án thay thế tạm thời mà còn là mảnh ghép chiến lược dài hạn cho HLV Michael Carrick. Dù mới tích lũy 787 phút thi đấu tại La Liga mùa trước, tiền vệ mỏ neo này đã thể hiện tư duy chơi bóng chững chạc vượt tuổi nhờ nền tảng tịnh tiến bóng xuất sắc từ La Masia.

Marc Bernal sẽ là số 6 lý tưởng cho MU? Ảnh: Getty Images.

Các số liệu chuyên sâu chỉ ra rằng Bernal sở hữu chỉ số kéo bóng và hiệu suất phòng ngự ấn tượng hơn cả Tchouameni ở thời điểm hiện tại. Khả năng chuyền bóng, tạo cơ hội và tranh chấp trên không của tiền vệ trẻ này cũng tiệm cận với ngôi sao của Real Madrid. Khi được xếp đá cặp cùng Kobbie Mainoo và Andrey Santos, Bernal hứa hẹn mang lại sự cân bằng hoàn hảo cho bộ khung tuyến giữa của Quỷ đỏ.

Bài toán tài chính và tính khả thi của INEOS

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, mức phí chuyển nhượng của thương vụ này hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát tài chính của tập đoàn INEOS. Trong khi Aston Villa đang cân nhắc gửi đề nghị 30 triệu bảng, con số khoảng 50 triệu bảng từ Manchester United được đánh giá là đủ sức thuyết phục Barcelona nhượng lại báu vật tuyến giữa.

Nếu quyết đoán đẩy nhanh tiến độ đàm phán, đội chủ sân Old Trafford không chỉ giải quyết triệt để bài toán tiền vệ phòng ngự mà còn biến sự thất bại ở vụ Tchouameni thành một bước đi chiến lược đầy thông minh trên thị trường chuyển nhượng.