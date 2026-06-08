Kinh tế Thủy điện Đại Ninh chủ động các giải pháp, sẵn sàng vận hành an toàn trong mùa mưa bão năm 2026 Bước vào mùa mưa bão năm 2026, Công ty Thủy điện Đại Ninh (Công ty) đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo vận hành an toàn công trình, hồ chứa và thiết bị, đồng thời duy trì cung cấp điện ổn định, liên tục cho hệ thống điện quốc gia.

Mùa lũ tại hồ chứa Thủy điện Đại Ninh diễn ra từ ngày 1/8 - 31/12 hằng năm. Nhận thức rõ những diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết và thiên tai, Công ty đã xây dựng phương án ứng phó từ sớm, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, thiết bị và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng xử lý mọi tình huống có thể phát sinh.

Công ty đã bố trí đầy đủ nguồn điện dự phòng, phương tiện, sẵn sàng vật tư phục vụ công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN), tổ chức lực lượng trực 24/24 giờ; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương khu vực hạ du để thông báo, cảnh báo khi điều tiết hồ chứa.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng quan trắc, dự báo và cảnh báo thiên tai; thường xuyên kiểm tra hệ thống quan trắc, thiết bị cảnh báo xả lũ, hành lang thoát lũ và hệ thống thoát nước nhằm bảo đảm vận hành an toàn.

Ngày 15/6/2026, Công ty tổ chức diễn tập PCTT&TKCN kết hợp vận hành thử nghiệm hệ thống cửa tràn với các phương án cấp nguồn điện dự phòng. Kết quả cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; sau diễn tập đã tổ chức họp rút kinh nghiệm để hoàn thiện phương án ứng phó.

Họp chỉ đạo công tác diễn tập PCTT&TKCN của Công ty

Ngày 19/6/2026, Công ty đã phối hợp cùng UBND các xã hạ du (Ninh Gia, Đức Trọng, Tân Hội) thực hiện kiểm tra hiện trạng dòng chảy khu vực hạ lưu đập Đại Ninh, hành lang thoát lũ; tình hình dòng chảy nhìn chung tương đối thông thoáng, đảm bảo dòng chảy khi xả điều tiết, xả lũ.

Dòng chảy thông thoáng khu vực nhập lưu giữa sông Đa Nhim và sông Đa Dâng

Công ty tổ chức bồi huấn kỹ năng vận hành cửa tràn cho lực lượng điều hành viên; đồng thời, phối hợp với Truyền tải điện Lâm Đồng, Điện lực Đức Trọng, Nhà máy Thủy điện Bắc Bình và các đơn vị liên quan trong công tác ứng cứu PCTT&TKCN.

Ngày 23/7/2026, Công ty đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp chủ động ứng phó với thiên tai, bảo đảm an toàn công trình, hồ đập và thiết bị trong mùa mưa bão năm 2026.

Ông Nguyễn Đăng Tuấn, TP.KHKT Công ty trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Công ty đã tổng kiểm tra công trình, hồ đập, tuyến năng lượng và các thiết bị nhà máy, trạm 220/110kV; các hạng mục công trình, thiết bị hoạt động bình thường, tin cậy, đảm bảo sẵn sàng vận hành an toàn trong mùa mưa lũ năm 2026.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ các thiết bị tại đập tràn, nhà máy và trạm điện được triển khai đúng kế hoạch nhằm nâng cao độ tin cậy và sẵn sàng thay thế khi có sự cố.

Công tác bảo dưỡng, sửa chữa tại nhà máy thủy điện Đại Ninh

Với sự chuẩn bị đồng bộ về phương án, nhân lực, vật tư, thiết bị và công tác diễn tập, Công ty Thủy điện Đại Ninh sẵn sàng vận hành an toàn công trình, hồ chứa, góp phần bảo đảm cung cấp điện ổn định cho hệ thống điện quốc gia trong mùa mưa bão năm 2026.