Thụy Sĩ 2-0 Algeria: Thụy Sĩ giành chiến thắng Thụy Sĩ bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với phong độ đang lên, trong khi Algeria mang tâm thế của đội bóng cần chứng minh bản thân. Trận đấu tại BC Place hứa hẹn căng thẳng khi cả hai đều biết rằng thua là hết.

Thụy Sĩ 2 - 0 Algeria Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Thụy Sĩ tiếp đón Algeria.

10' BÀN THẮNG! Thụy Sĩ (1-0) Phút 10': Breel Embolo (Thụy Sĩ) lập công (kiến tạo: Johan Manzambi). Tỷ số: 1 - 0.

36' Thẻ vàng Phút 36': Fares Chaibi (Algeria) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' BÀN THẮNG! Thụy Sĩ (2-0) Phút 46': Dan Ndoye (Thụy Sĩ) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

58' Thay người Phút 58' (Algeria): Jaouen Hadjam vào sân thay Houssem Aouar.

58' Thay người Phút 58' (Algeria): Amine Gouiri vào sân thay Ramiz Zerrouki.

71' Thay người Phút 71' (Thụy Sĩ): Fabian Rieder vào sân thay Rubén Vargas.

71' Thay người Phút 71' (Thụy Sĩ): Noah Okafor vào sân thay Johan Manzambi.

71' Thay người Phút 71' (Algeria): Anis Hadj Moussa vào sân thay Riyad Mahrez.

71' Thay người Phút 71' (Algeria): Hicham Boudaoui vào sân thay Nabil Bentaleb.

72' Thẻ vàng Phút 72': Hicham Boudaoui (Algeria) nhận thẻ vàng (Foul).

82' Thay người Phút 82' (Algeria): Adil Boulbina vào sân thay Rafik Belghali.

83' Thay người Phút 83' (Thụy Sĩ): Zeki Amdouni vào sân thay Breel Embolo.

87' Thay người Phút 87' (Thụy Sĩ): Silvan Widmer vào sân thay Denis Zakaria.

87' Thay người Phút 87' (Thụy Sĩ): Michel Aebischer vào sân thay Dan Ndoye.

KT Kết thúc: Thụy Sĩ 2-0 Algeria Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 11:58 03/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 09:23 03/07/2026

Đội hình chính thức

Thụy Sĩ

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Murat Yakin

Đội hình xuất phát:

1. Gregor Kobel (G)

6. Denis Zakaria (D)

4. Nico Elvedi (D)

5. Manuel Akanji (D)

13. Ricardo Rodríguez (D)

8. Remo Freuler (M)

10. Granit Xhaka (M)

11. Dan Ndoye (M)

9. Johan Manzambi (M)

17. Rubén Vargas (M)

7. Breel Embolo (F)

Dự bị:

12. Yvon Mvogo

21. Marvin Keller

18. Eray Cömert

24. Aurèle Amenda

3. Silvan Widmer

2. Miro Muheim

16. Christian Fassnacht

14. Ardon Jashari

15. Djibril Sow

22. Fabian Rieder

20. Michel Aebischer

26. Cédric Itten

19. Noah Okafor

23. Zeki Amdouni

Algeria

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Vladimir Petkovic

Đội hình xuất phát:

23. Luca Zidane (G)

17. Rafik Belghali (D)

2. Aïssa Mandi (D)

21. Ramy Bensebaini (D)

15. Rayan Aït-Nouri (D)

6. Ramiz Zerrouki (M)

19. Nabil Bentaleb (M)

7. Riyad Mahrez (M)

8. Houssem Aouar (M)

10. Farès Chaïbi (M)

22. Ibrahim Maza (F)

Dự bị:

1. Melvin Mastil

16. Oussama Benbot

3. Achref Abada

4. Mohamed Tougai

5. Zineddine Belaid

13. Jaouen Hadjam

26. Samir Sophian Chergui

20. Adil Boulbina

11. Anis Hadj Moussa

14. Hicham Boudaoui

24. Yassine Titraoui

9. Amine Gouiri

25. Farès Ghedjemis

Thụy Sĩ vs Algeria: Một trận, một vé đi tiếp

Không còn chỗ cho tính toán hay hy vọng vào kết quả trận khác. Khi Thụy Sĩ và Algeria chạm trán nhau tại sân BC Place vào lúc 10:00 ngày 03/07/2026, luật chơi chỉ có một: thắng thì tiếp tục, thua thì về nước. Đây là áp lực thuần túy nhất mà bóng đá có thể tạo ra — và chính áp lực đó sẽ quyết định đội nào thực sự sẵn sàng.

Thụy Sĩ: Đà tăng tốc đúng lúc

Người Thụy Sĩ bước vào vòng đấu loại trực tiếp trong trạng thái đang lên. Trong ba trận gần nhất, họ giành được hai chiến thắng và chỉ để lại một trận hòa — một chuỗi kết quả cho thấy đội bóng đang tìm lại nhịp điệu tốt nhất của mình vào đúng thời điểm quan trọng nhất của giải đấu.

Sự ổn định là thương hiệu của bóng đá Thụy Sĩ. Họ hiếm khi tạo ra những màn trình diễn hoa mỹ, nhưng lại rất khó bị khuất phục. Lối chơi tổ chức chặt chẽ, kỷ luật phòng thủ cao và khả năng chuyển trạng thái nhanh sẽ là những vũ khí mà đội bóng này mang vào trận đấu mang tính sống còn này.

Algeria: Gánh nặng của trận thua và khát vọng phục hồi

Ngược lại, Algeria đến với trận đấu này sau một chuỗi kết quả thiếu nhất quán. Trong ba trận gần nhất, họ có một trận thắng, một trận hòa và một trận thua — trong đó trận thua là kết quả gần nhất. Đây là điểm xuất phát tâm lý bất lợi khi bước vào một trận đấu loại trực tiếp.

Tuy nhiên, bóng đá Algeria không thiếu cá nhân xuất sắc và tinh thần chiến đấu. Trận thua gần nhất có thể là cú hích để các cầu thủ tập trung cao độ hơn, thi đấu với động lực chứng minh rằng họ xứng đáng có mặt ở sân chơi này. Một chiến thắng trước Thụy Sĩ sẽ là câu trả lời mạnh mẽ nhất.

Điểm then chốt: Ai kiểm soát được nhịp độ trận đấu?

Trong những trận đấu loại trực tiếp tại World Cup, yếu tố tâm lý và khả năng chịu đựng áp lực thường quan trọng không kém chiến thuật. Thụy Sĩ, với phong độ đang đi lên, có lợi thế về mặt tinh thần. Họ nhiều khả năng sẽ chọn cách kiểm soát thế trận, hạn chế không gian cho đối thủ và chờ đợi cơ hội từ những pha phản công hoặc tình huống cố định.

Algeria, ngược lại, cần tạo ra sự khác biệt. Nếu chấp nhận đi theo nhịp của Thụy Sĩ, họ sẽ rơi vào thế bất lợi. Đội bóng Bắc Phi cần chủ động hơn, tạo ra những tình huống bất ngờ để phá vỡ hàng phòng thủ vốn rất có tổ chức của đối thủ.

Nhận định

Phong độ đang lên của Thụy Sĩ cùng với kinh nghiệm thi đấu ở những trận đấu lớn khiến họ trở thành đội được đánh giá cao hơn trong cuộc đối đầu này. Tuy nhiên, Algeria không phải đối thủ dễ bị xem thường — một đội bóng đã vượt qua vòng bảng World Cup luôn có đủ chất lượng để tạo ra bất ngờ.

Trận đấu tại BC Place hứa hẹn sẽ diễn ra thận trọng và căng thẳng trong những phút đầu, trước khi một trong hai đội tìm được bàn thắng để phá vỡ thế cân bằng. Với phong độ hiện tại, Thụy Sĩ có nhiều cơ sở hơn để tiến vào vòng tiếp theo — nhưng trong bóng đá loại trực tiếp, mọi dự đoán đều có thể bị lật ngược chỉ trong một khoảnh khắc.

Phong độ gần đây của Thụy Sĩ

25/06/2026: Thụy Sĩ 2-1 Canada (Thắng)

19/06/2026: Thụy Sĩ 4-1 Bosnia & Herzegovina (Thắng)

14/06/2026: Qatar 1-1 Thụy Sĩ (Hòa)

07/06/2026: Thụy Sĩ 1-1 Úc (Hòa)

31/05/2026: Thụy Sĩ 4-1 Jordan (Thắng)

Phong độ gần đây của Algeria

28/06/2026: Algeria 3-3 Áo (Hòa)

23/06/2026: Jordan 1-2 Algeria (Thắng)

17/06/2026: Argentina 3-0 Algeria (Thua)

11/06/2026: Bolivia 0-4 Algeria (Thắng)

04/06/2026: Hà Lan 0-1 Algeria (Thắng)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Thụy Sĩ 1 7 WWD

Phong độ và thống kê đội

Thụy Sĩ (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: DWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 2 (2 sân nhà)

Hòa: 1 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 7 bàn (TB: 2.3 bàn/trận)

Thủng lưới: 3 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Algeria (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: LWD

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 1 (1 sân khách)

Hòa: 1 (0 sân khách)

Thua: 1 (1 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 5 bàn (TB: 1.7 bàn/trận)

Thủng lưới: 7 bàn (TB: 2.3 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Switzerland: Không có thông tin chấn thương

Algeria: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Switzerland

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 45%

Hòa: 45%

Khách thắng: 10%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -3.5 bàn

Khách: -2.5 bàn

Lời khuyên: Combo Double chance : Switzerland or draw and +1.5 goals