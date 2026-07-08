Thụy Sĩ hạ Colombia trên chấm luân lưu, hẹn gặp Argentina tại tứ kết World Cup 2026 Vượt qua Colombia trong loạt đấu súng cân não với tỷ số 4-3 sau 120 phút hòa không bàn thắng, Thụy Sĩ chính thức giành tấm vé cuối cùng vào vòng tứ kết để đối đầu đương kim vô địch Argentina.

Tấm vé cuối cùng vào chơi trận tứ kết World Cup 2026 đã tìm được chủ nhân sau một cuộc đối đầu đầy toan tính và căng thẳng giữa Thụy Sĩ và Colombia. Không có bàn thắng nào được ghi trong suốt 120 phút thi đấu chính thức và hiệp phụ, buộc hai đội phải phân định thắng thua trên chấm 11m đầy may rủi.

Sự thực dụng lên ngôi tại vòng 1/8

Cả Thụy Sĩ và Colombia đều bước vào trận đấu với tâm thế thận trọng tối đa. Lối chơi thực dụng được cả hai huấn luyện viên ưu tiên hàng đầu, khiến hiệp một diễn ra như một ván cờ vua, nơi mỗi quân cờ di chuyển đều được tính toán kỹ lưỡng để tránh sai lầm. Thụy Sĩ chủ động kiểm soát bóng nhỉnh hơn (53%), nhưng Colombia mới là đội tạo ra nhiều sóng gió hơn với các pha phản công tốc độ.

Thụy Sĩ ăn mừng chiến thắng nghẹt thở trước đại diện Nam Mỹ.

Dàn sao tấn công như James Rodriguez, Luis Diaz phía Colombia hay Embolo, Rieder bên phía Thụy Sĩ đều có những khoảnh khắc lóe sáng cá nhân. Tuy nhiên, sự tập trung của hệ thống phòng ngự và đặc biệt là phong độ xuất sắc của hai thủ thành Kobel và Vargas đã khiến mọi nỗ lực dứt điểm đều trở nên vô vọng. Thậm chí, xà ngang cũng đã một lần cứu thua cho khung thành trong hiệp phụ, kéo trận đấu vào loạt luân lưu định mệnh.

Bản lĩnh trên chấm 11m

Trong màn "đấu súng" cân não, bản lĩnh của người châu Âu đã lên tiếng đúng lúc. Trong khi Thụy Sĩ chỉ có một cầu thủ thực hiện hỏng ăn, thì áp lực tâm lý đã khiến hai chân sút bên phía Colombia dứt điểm không thành công. Chiến thắng 4-3 sau loạt luân lưu giúp Thụy Sĩ ghi danh vào vòng 8 đội mạnh nhất thế giới.

Thống kê chi tiết trận đấu

Thông số Thụy Sĩ Colombia Sút khung thành 7(2) 15(3) Kiểm soát bóng 53% 47% Phạm lỗi 22 21 Phạt góc 3 7 Cứu thua 3 2

Dựa trên số liệu thống kê, Colombia là đội chơi chủ động tấn công hơn với 15 pha dứt điểm, gấp đôi so với Thụy Sĩ. Tuy nhiên, hiệu quả cuối cùng lại nghiêng về phía đội bóng xứ đồng hồ nhờ sự lỳ lợm và khả năng chịu áp lực tuyệt vời.

Chấm điểm các ngôi sao (Theo Flashscore)

Thủ thành Gregor Kobel xứng đáng là người hùng của Thụy Sĩ với điểm số 7.5, ngang bằng với cầu thủ vào sân thay người Quintero bên phía Colombia. Ở chiều ngược lại, tiền đạo Embolo và Luis Suarez đã có một ngày thi đấu mờ nhạt khi không thể tìm thấy mành lưới đối phương.

Cầu thủ Thụy Sĩ Điểm Cầu thủ Colombia Điểm Kobel 7.5 Vargas 6.9 Xhaka 7.1 James Rodríguez 6.4 Akanji 6.9 Luis Díaz 6.8 Embolo 5.4 Luis Suárez 5.8

Thắng trận này, Thụy Sĩ sẽ đối đầu với thử thách cực đại mang tên Argentina. Trận tứ kết giữa Thụy Sĩ và đương kim vô địch Argentina dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 8h ngày 12/7 (giờ Việt Nam). Đây sẽ là bài kiểm tra thực sự cho hệ thống phòng ngự thép của đại diện châu Âu trước sức mạnh tấn công hủy diệt từ Messi và các đồng đội.