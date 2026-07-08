Thụy Sĩ phá lời nguyền 72 năm tại World Cup: Đêm Vancouver huyền diệu của Gregor Kobel Vượt qua Colombia sau loạt sút luân lưu đầy kịch tính, Thụy Sĩ chính thức ghi tên mình vào tứ kết World Cup 2026, chấm dứt cơn khát kéo dài hơn bảy thập kỷ bằng bản lĩnh thép.

Tại Vancouver, Thụy Sĩ đã viết nên một chương mới trong lịch sử bóng đá quốc gia khi đánh bại Colombia trong một trận cầu nghẹt thở. Không chỉ là một tấm vé vào tứ kết, chiến thắng này còn là lời khẳng định cho sự trưởng thành vượt bậc về mặt bản lĩnh của đội bóng xứ sở đồng hồ dưới triều đại Murat Yakin.

Cột mốc 72 năm và sự phá bỏ giới hạn

Kể từ năm 1954, Thụy Sĩ chưa bao giờ nếm trải cảm giác góp mặt tại vòng tứ kết của một kỳ World Cup. Suốt hơn bảy thập kỷ, họ thường xuyên bị dán nhãn là "đội bóng lót đường" tại các vòng knock-out. Tuy nhiên, đêm Vancouver đã thay đổi tất cả. Chiến thắng trước Colombia không chỉ là một kết quả, mà là sự phá bỏ lời nguyền đã đeo bám nhiều thế hệ cầu thủ.

Thụy Sĩ giành vé vào tứ kết World Cup. Ảnh: Sky Sports.

Dù mất đi những trụ cột quan trọng như Johan Manzambi hay việc Ruben Vargas phải nén đau thi đấu, Thụy Sĩ vẫn cho thấy một bộ mặt lì lợm. Dưới sự dẫn dắt của Murat Yakin, đội bóng này đã lột xác hoàn toàn về mặt tâm lý chiến, duy trì sự kỷ luật thép ngay cả trong những thời điểm ngặt nghèo nhất.

Bản lĩnh của Gregor Kobel và con số xG biết nói

Trận đấu minh chứng cho một chân lý: đội chơi hay hơn chưa chắc đã là đội giành chiến thắng. Thống kê chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) chỉ ra sự áp đảo tuyệt đối của Colombia với 1.03 xG so với con số khiêm tốn 0.35 xG của Thụy Sĩ. Đại diện Nam Mỹ đã dồn ép liên tục, nhưng họ lại vấp phải một "bức tường" mang tên Gregor Kobel.

Thủ thành đang khoác áo Dortmund đã rực sáng với những pha cứu thua xuất thần, đặc biệt là tình huống cản phá quả luân lưu định mệnh của Hernandez. Bản lĩnh của Kobel đã khỏa lấp hoàn toàn sự thiếu hiệu quả của hàng công Thụy Sĩ, giúp họ đứng vững trước những đợt sóng dữ từ các chân sút Colombia.

Bi kịch lặp lại của bóng đá Colombia

Đối với Colombia, thất bại này là một sự lặp lại đau đớn của lịch sử. Kịch bản tại World Cup 2018 trước đội tuyển Anh đã tái hiện: chơi áp đảo, tạo ra hàng loạt cơ hội nhưng lại gục ngã trên chấm 11m. Sự vô duyên của các chân sút đã lên tới đỉnh điểm khi Jhon Lucumi đánh đầu dội xà ngang và Jaminton Campaz bỏ lỡ tình huống đối mặt ở phút 116.

Colombia thua trên chấm luân lưu. Ảnh: Sky Sports.

Đáng buồn hơn, đây là ngày mà James Rodriguez xác lập kỷ lục 11 lần đá chính tại World Cup. Thế nhưng, kỷ lục cá nhân đó trở nên vô nghĩa khi tập thể Colombia thiếu đi sự lạnh lùng cần thiết. Thất bại này đặt ra dấu hỏi lớn về bản lĩnh của đội bóng Nam Mỹ mỗi khi phải đối mặt với áp lực từ loạt sút luân lưu sinh tử.

Chiêu bài nhân sự sắc lẹm của Murat Yakin

Một trong những điểm nhấn chiến thuật quan trọng nhất chính là khả năng ứng biến của HLV Murat Yakin. Việc mất Manzambi buộc ông phải tin dùng Ardon Jashari và Fabian Rieder, nhưng hệ thống phòng ngự của Thụy Sĩ vẫn vận hành trơn tru.

Quyết định đưa Ruben Vargas vào sân ở phút 90+2' được xem là một "canh bạc thiên tài". Chính Vargas là người giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối để thực hiện cú sút quyết định mang về chiến thắng. Điều này cho thấy chiều sâu đội hình và niềm tin tuyệt đối mà các cầu thủ dành cho kế hoạch của Yakin.

Tranh luận VAR và hành trình phía trước

Trận đấu cũng không thiếu những tranh cãi khi VAR từ chối quả phạt đền cho Colombia ở phút 93 sau pha va chạm giữa Campaz và Muheim. Dù gây ra nhiều phản ứng dữ dội trên khán đài Vancouver, nhưng quyết định của trọng tài Ivan Barton đã được giữ nguyên, bảo toàn sự kịch tính cho đến những giây cuối cùng.

Vượt qua thử thách tại Vancouver, Thụy Sĩ sẽ hành quân tới Kansas City để đối đầu với Argentina. Đó chắc chắn sẽ là một "ngọn núi" cao hơn rất nhiều, nhưng với tinh thần đã được trui rèn, đoàn quân của Murat Yakin có quyền tin vào một kỳ tích tiếp theo tại World Cup 2026.