Tiêm kích hạm J-15T của Trung Quốc có khả năng tác chiến trên cả ba tàu sân bay Biến thể J-15T mới cho phép Trung Quốc chuẩn hóa lực lượng tiêm kích hạm trên cả tàu sân bay dùng cầu nhảy và máy phóng điện từ, tối ưu hóa khả năng tác chiến xa bờ.

Việc Trung Quốc phát triển thành công biến thể tiêm kích hạm J-15T đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược xây dựng lực lượng hải quân xa bờ. Không chỉ là một bản nâng cấp về khung thân, J-15T đóng vai trò là mắt xích quan trọng giúp kết nối và đồng bộ hóa năng lực tác chiến của ba tàu sân bay có cấu hình khác biệt hoàn toàn là Liêu Ninh, Sơn Đông và Phúc Kiến.

J-15T là phiên bản nâng cấp của tiêm kích hạm J-15 nguyên bản. Ảnh: Jiang Tao

Khả năng vận hành linh hoạt trên đa nền tảng

Theo các báo cáo quân sự, J-15T hiện có thể vận hành trên toàn bộ hạm đội tàu sân bay của Trung Quốc. Điểm đặc biệt nằm ở chỗ, dù J-15T được thiết kế với các đặc tính kỹ thuật phù hợp cho hệ thống máy phóng điện từ (EMALS) trên tàu Phúc Kiến, các hình ảnh thực tế cho thấy nó vẫn hoạt động ổn định trên các tàu dùng cầu nhảy (STOBAR) như Liêu Ninh và Sơn Đông.

Sự linh hoạt này giúp hải quân Trung Quốc giải quyết bài toán hậu cần và huấn luyện phức tạp. Thay vì phải duy trì các không đoàn máy bay riêng biệt cho từng loại tàu, việc sử dụng chung một biến thể nâng cấp giúp tối ưu hóa quy trình bảo dưỡng và điều chuyển lực lượng trong các tình huống tác chiến thực tế.

Sự khác biệt giữa các thế hệ tàu sân bay

Hệ thống tàu sân bay của Trung Quốc hiện chia làm hai nhóm công nghệ riêng biệt. Nhóm thứ nhất gồm tàu Liêu Ninh và Sơn Đông sử dụng phương thức cất cánh cầu nhảy. Cách tiếp cận này giúp đơn giản hóa cấu trúc tàu nhưng lại hạn chế đáng kể tải trọng vũ khí và nhiên liệu của máy bay khi rời boong.

Nhóm thứ hai là tàu Phúc Kiến, tàu sân bay hiện đại nhất do Trung Quốc tự thiết kế. Với cấu hình CATOBAR (cất cánh bằng máy phóng, hạ cánh bằng cáp hãm), Phúc Kiến cho phép các máy bay hạng nặng như J-15T cất cánh với tối đa tải trọng, mở rộng đáng kể bán kính chiến đấu và khả năng tấn công.

Thông số kĩ thuật của cả 3 tàu sân bay Trung Quốc. Ảnh: HV

Phân tích cải tiến kỹ thuật trên J-15T

Dựa trên các hình ảnh phân tích, J-15T sở hữu những thay đổi quan trọng để thích nghi với môi trường tác chiến mới:

Càng đáp mũi: Được gia cường với bánh đôi và bổ sung thanh móc máy phóng để chịu được lực kéo cực lớn từ hệ thống phóng điện từ.

Được gia cường với bánh đôi và bổ sung thanh móc máy phóng để chịu được lực kéo cực lớn từ hệ thống phóng điện từ. Hệ thống điện tử: Nâng cấp radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) và các thiết bị tác chiến điện tử hiện đại.

Nâng cấp radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) và các thiết bị tác chiến điện tử hiện đại. Động cơ: Sử dụng động cơ WS-10 nội địa, giúp tăng tính tự chủ trong chuỗi cung ứng quân sự.

Sử dụng động cơ WS-10 nội địa, giúp tăng tính tự chủ trong chuỗi cung ứng quân sự. Cấu trúc: Cánh gập tối ưu không gian trên boong và móc hãm đà được cải tiến.

Thông số kĩ thuật của tiêm kích hạm J-15T. Ảnh: HV

Tác động đến cán cân sức mạnh khu vực

Sự xuất hiện của J-15T phối hợp cùng tàu sân bay Phúc Kiến đang làm thay đổi nhịp độ cuộc đua vũ trang tại Tây Thái Bình Dương. Khi kết hợp với tiêm kích tàng hình J-35 và máy bay cảnh báo sớm KJ-600, Trung Quốc đang dần hoàn thiện mô hình không đoàn tàu sân bay tiêu chuẩn tương tự hải quân Mỹ.

Tàu sân bay Phúc Kiên. Ảnh: Quân đội Trung Quốc

Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự quốc tế nhận định rằng, dù có những bước tiến nhanh về phần cứng, Trung Quốc vẫn cần thời gian để đạt được năng lực tác chiến đầy đủ (FOC). Việc phối hợp nhịp nhàng giữa tàu sân bay, đội tàu hộ tống và hệ thống hậu cần xa bờ trong môi trường tác chiến cường độ cao vẫn là thử thách lớn cần được kiểm chứng qua các đợt diễn tập thực tế dài ngày.

Nhìn chung, J-15T không chỉ đơn thuần là một phương tiện chiến đấu, mà là giải pháp chiến thuật giúp Trung Quốc tối ưu hóa nguồn lực hạm đội hiện có trong khi chờ đợi các thế hệ tiêm kích tàng hình hoàn thiện.