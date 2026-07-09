Tiềm năng sự sống tại GJ 3378 b: Ngoại hành tinh mới cách Trái Đất 25 năm ánh sáng Các nghiên cứu mới về ngoại hành tinh GJ 3378 b cho thấy đây là một siêu Trái Đất nằm trong vùng có thể sinh sống. Với khối lượng gấp 2,3 lần hành tinh chúng ta, GJ 3378 b đang trở thành tâm điểm trong nỗ lực tìm kiếm dấu vết sinh học ngoài hệ Mặt Trời.

Các nhà thiên văn học vừa công bố những phát hiện mới về GJ 3378 b, một ngoại hành tinh nằm cách Trái Đất khoảng 25 năm ánh sáng. Theo các dữ liệu nghiên cứu, thế giới mới này được đánh giá là có khả năng duy trì sự sống, mặc dù việc xác nhận cuối cùng vẫn cần đến sự hỗ trợ từ các kính viễn vọng không gian thế hệ tiếp theo.

An artist's illustration showing an exoplanet and a star.

Hành trình phát hiện và thông số kỹ thuật của GJ 3378 b

GJ 3378 b lần đầu tiên được phát hiện vào năm 2024 bởi một nhóm các nhà thiên văn học người Pháp sử dụng kính viễn vọng Canada–France–Hawaii. Hành tinh này quay quanh một ngôi sao lùn đỏ có tên GJ 3378, nằm ngay trong dải Ngân Hà của chúng ta. Qua các đợt quan sát chuyên sâu, các nhà khoa học đã xác định được những thông số vật lý quan trọng của hành tinh này.

Cụ thể, GJ 3378 b được xếp vào nhóm "siêu Trái Đất" với các đặc tính kỹ thuật đáng chú ý như sau:

Thông số kỹ thuật Chi tiết Khối lượng Gấp 2,3 lần Trái Đất Chu kỳ quỹ đạo 21 ngày Ngôi sao chủ Sao lùn đỏ GJ 3378 Khoảng cách đến Trái Đất Khoảng 25 năm ánh sáng Vị trí quỹ đạo Nằm trong vùng có thể sinh sống (Habitable Zone)

Việc nằm trong vùng có thể sinh sống có nghĩa là khoảng cách từ hành tinh đến sao chủ vừa đủ để nước lỏng có thể tồn tại trên bề mặt – một điều kiện tiên quyết cho sự sống như chúng ta đã biết.

Thách thức từ gió sao và bài toán về bầu khí quyển

Mặc dù sở hữu những chỉ số lý tưởng về khối lượng và vị trí, GJ 3378 b vẫn đang đứng trước những nghi vấn lớn về khả năng duy trì bầu khí quyển. Do quỹ đạo khá gần với sao mẹ GJ 3378, hành tinh này phải chịu tác động trực tiếp từ những cơn gió sao cực mạnh.

An artist's illustration of GJ 3378 b.

Đáng chú ý, các luồng gió sao này có sức mạnh đủ lớn để thổi bay lớp khí quyển bao quanh hành tinh. Nếu không có bầu khí quyển để điều hòa nhiệt độ và bảo vệ bề mặt, khả năng hình thành sự sống sẽ bị giảm đi đáng kể. Hiện tại, các thiết bị quan sát hiện có vẫn chưa thể xác định liệu GJ 3378 b đã bị mất hoàn toàn khí quyển hay vẫn giữ được một lớp vỏ bảo vệ cần thiết.

Tầm nhìn đến năm 2040: Chờ đợi công nghệ quan sát mới

Để giải mã hoàn toàn những bí ẩn xung quanh GJ 3378 b, cộng đồng thiên văn học sẽ phải kiên nhẫn chờ đợi. Các chuyên gia dự báo rằng phải đến năm 2040, khi kính viễn vọng không gian Habitable Worlds Observatory chính thức đi vào hoạt động, chúng ta mới có đủ công nghệ để phân tích sâu hơn về thành phần hóa học và khí quyển của thế giới này.

Nhìn chung, GJ 3378 b vẫn là một trong những mục tiêu hứa hẹn nhất trong danh sách các ngoại hành tinh có tiềm năng sinh sống. Những nghiên cứu tiếp theo không chỉ giúp chúng ta hiểu thêm về hành tinh này mà còn cung cấp dữ liệu quan trọng về cách thức các hành tinh quanh sao lùn đỏ tiến hóa và duy trì sự sống trong môi trường khắc nghiệt.