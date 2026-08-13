Tiền đạo 17 tuổi Brian Madjo xô đổ kỷ lục 30 năm của Patrick Kluivert tại Siêu cúp châu Âu Dù Aston Villa để thua Paris Saint-Germain, chân sút 17 tuổi Brian Madjo vẫn đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Siêu cúp châu Âu.

Trận tranh Siêu cúp châu Âu tại Salzburg, Áo giữa Aston Villa và Paris Saint-Germain khép lại với chiến thắng nghiêng về đại diện nước Pháp. Tuy nhiên, điểm nhấn lớn nhất của cuộc so tài lại thuộc về một cái tên mới 17 tuổi bên phía đại diện nước Anh: Brian Djomeni Madjo.

Bàn thắng gỡ hòa 1-1 của tiền đạo sinh năm 2009 không chỉ tiếp thêm hy vọng cho Aston Villa mà còn đánh dấu sự xuất hiện của một tài năng đặc biệt trên bản đồ bóng đá thế giới.

Madjo trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Siêu cúp châu Âu. (Ảnh: ESPN)

Cột mốc lịch sử xô đổ kỷ lục tồn tại 3 thập kỷ

Ở mốc 17 tuổi 212 ngày, Brian Madjo đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ trẻ nhất từng xuất phát đá chính trong một trận tranh Siêu cúp châu Âu kể từ khi Opta bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 2006. Quan trọng hơn, pha lập công vào lưới Paris Saint-Germain đã chính thức xô đổ kỷ lục kéo dài suốt 30 năm của huyền thoại Patrick Kluivert, người ghi bàn tại sân chơi này vào năm 1996 khi mới 19 tuổi 220 ngày.

Trong suốt 45 phút đầu tiên, Madjo hoạt động xông xáo và liên tục đe dọa khung thành đối phương. Chân sút trẻ tung ra tới 6 cú dứt điểm trong hiệp một – con số kỷ lục tại Siêu cúp châu Âu kể từ sau màn trình diễn của Sadio Mane trước Chelsea vào năm 2019.

Hành trình pháp lý gian nan và sự tỏa sáng rực rỡ

Màn trình diễn tại Salzburg là thành quả sau một chuỗi ngày kiên trì của ban lãnh đạo Aston Villa. Chuyển đến từ Metz với mức giá 10 triệu bảng vào tháng Giêng, hành trình của Madjo từng bị vướng mắc do FIFA ngăn cản thi đấu vì các quy định liên quan đến cầu thủ vị thành niên. Phải đến khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đưa ra phán quyết có lợi cho Aston Villa vào ngày 04/08 vừa qua, tiền đạo này mới được phép ra mắt đội một.

Ngay trong lần đầu tiên xuất hiện chính thức, Madjo đã đền đáp sự tin tưởng của huấn luyện viên Unai Emery. Đánh giá về thể hình cao 1m93 của tiền đạo trẻ, chuyên gia Alan Hutton nhận định Madjo là "cơn ác mộng thực sự" đối với hàng thủ đối phương khi dùng sức mạnh tì đè áp đảo trung vệ Willian Pacho. Trong khi đó, cựu danh thủ Fara Williams khen ngợi bản lĩnh cùng ý chí mạnh mẽ của chân sút gốc Cameroon khi vượt qua những cơ hội bị bỏ lỡ ban đầu để ghi bàn lập công.

Brian Madjo sinh ở London nhưng đến Pháp từ nhỏ. (Ảnh: Goal)

Kỳ vọng về "Romelu Lukaku mới" tại Ngoại hạng Anh

Brian Madjo sinh ra tại Enfield, London nhưng lớn lên và trưởng thành từ lò đào tạo của Luxembourg trước khi chuyển tới Pháp khoác áo Metz. Anh từng gây chú ý khi trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử ra mắt tại Ligue 1 lúc mới 16 tuổi 217 ngày. Với thể hình vạm vỡ cùng kỹ thuật cá nhân khéo léo, truyền thông Pháp sớm ví anh như một "Romelu Lukaku mới".

Màn trình diễn bùng nổ trên đất Áo đã giải tỏa áp lực cho tài năng trẻ sau thời gian dài chờ đợi phán quyết pháp lý. Cột mốc lịch sử tại Siêu cúp châu Âu hứa hẹn sẽ là điểm tựa để Brian Madjo bứt phá, trở thành thứ vũ khí quan trọng của Aston Villa ở mùa giải Ngoại hạng Anh 2026/27.