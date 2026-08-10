Tiền đạo Gyokeres tự tin đạt thể trạng sung mãn cho mùa giải mới cùng CLB Arsenal Viktor Gyokeres khẳng định đã hoàn toàn sẵn sàng về mặt thể lực cho chiến dịch mới cùng Arsenal, trong khi HLV Simeone bác bỏ tin đồn về Julian Alvarez.

Chân sút Viktor Gyokeres vừa đưa ra những thông tin cập nhật quan trọng về tình hình thể lực của bản thân trước khi mùa giải mới chính thức bắt đầu. Đồng thời, sự chú ý từ thị trường chuyển nhượng cũng đổ dồn vào các tin đồn liên quan đến hàng công của đại diện thành London.

Sự chuẩn bị trọn vẹn và thể trạng tối ưu của Gyokeres

Khác với giai đoạn tiền mùa giải năm ngoái khi phải gia nhập đội bóng muộn và chỉ thi đấu vỏn vẹn ba trận giao hữu do những vướng mắc thủ tục chuyển nhượng từ Sporting CP, lần này tiền đạo người Thụy Điển đã có trọn vẹn thời gian tập luyện cùng các đồng đội tại Arsenal.

Gyokeres đạt thể trạng tốt nhất.

Chia sẻ về quá trình rèn luyện, Gyokeres khẳng định anh cảm thấy tốt hơn rất nhiều so với kỳ tiền mùa giải trước. Việc có nhiều tuần chuẩn bị tích cực giúp thể lực của chân sút này đạt trạng thái tối ưu, sẵn sàng cho những thử thách khốc liệt phía trước.

Bên cạnh yếu tố thể lực, tiền đạo người Thụy Điển cũng bày tỏ niềm vui khi được quay trở lại thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả. Anh cho biết dù toàn đội đều mong muốn có được kết quả đấu giao hữu tốt hơn, quá trình chuẩn bị vẫn đang đi đúng hướng. Sự trở lại của các nhân tố sau kỳ World Cup sẽ giúp đội hình Arsenal đạt trạng thái sẵn sàng nhất.

Simeone bác bỏ tin đồn liên quan đến Julian Alvarez

Trong bối cảnh tương lai hàng công Arsenal thu hút sự chú ý, xuất hiện nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng Pháo thủ đã đạt thỏa thuận cá nhân với Julian Alvarez. Tuy nhiên, luồng tin đồn này ngay lập tức bị HLV Diego Simeone đập tan.

Thuyền trưởng của Atletico Madrid khẳng định lập trường tại câu lạc bộ là hoàn toàn rõ ràng. Đại diện Tây Ban Nha rất hài lòng với những đóng góp của Alvarez trong hai năm qua và cam kết sẽ tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để chân sút này phát triển lâu dài tại đội bóng.