Tiền đạo Joshua Zirkzee rực sáng trước Leeds United giữa bối cảnh Juventus đàm phán chiêu mộ Màn trình diễn xuất sắc giúp Joshua Zirkzee ghi bàn mở tỷ số cho Manchester United, khẳng định đẳng cấp giữa tin đồn đàm phán chuyển nhượng với Juventus.

Trận giao hữu giữa Manchester United và Leeds United trên sân vận động Croke Park tại Dublin, Ireland không chỉ dừng lại ở một màn thử nghiệm nhân sự đơn thuần. Sự kiện mang tính lịch sử này đánh dấu lần đầu tiên một trận bóng đá cấp câu lạc bộ được tổ chức tại thánh địa của Hiệp hội Thể thao Gaelic, nơi từng cấm bóng đá và bóng bầu dục cho đến năm 2005. Trong một không gian đặc biệt như vậy, đoàn quân của HLV Michael Carrick đã phô diễn lối chơi tốc độ, mượt mà và đầy hiệu quả, mà ở đó Joshua Zirkzee chính là nhân vật trung tâm.

Tương lai của Zirkzee tại Man Utd vẫn đang là một dấu hỏi lớn.

Vai trò hộ công và dấu ấn chiến thuật tại Dublin

Được HLV Michael Carrick xếp thi đấu ở vị trí hộ công, chân sút người Hà Lan liên tục lùi sâu để làm cầu nối giữa các tuyến, đồng thời chủ động tham gia hãm thành. Sự linh hoạt của Zirkzee được thể hiện rõ nét qua các tình huống phối hợp bài bản ngay từ đầu trận. Xuất phát từ Ayden Heaven, bóng được luân chuyển nhịp nhàng qua Harry Amass và Andrey Santos trước khi tìm đến chân của Zirkzee.

Sau cú xử lý gọn gàng, tiền đạo này nhả bóng cho Tyler Fletcher rồi bứt tốc xâm nhập vòng cấm để đón quả tạt chuẩn xác từ Diogo Dalot. Mặc dù cú dứt điểm một chạm sau đó chưa thể thắng được thủ thành James Trafford, pha dàn xếp này đã dự báo về một ngày thi đấu bùng nổ của anh.

Zirkzee tái khẳng định giá trị bản thân với màn trình diễn thuyết phục.

Sự kiên trì của Zirkzee được đền đáp ở tình huống phản công mẫu mực ngay sau đó. Bryan Mbeumo thực hiện động tác giả đánh lừa Jaka Bijol, xỏ háng Tarik Muharemovic rồi tung đường chuyền dọn cỗ cắt ngang vòng cấm. Zirkzee băng cắt đúng lúc, tung cú dứt điểm chân trái chìm hiểm hóc mở tỷ số trận đấu. Không dừng lại ở đó, anh còn thể hiện nhãn quan sắc bén khi kiến tạo thuận lợi cho Mbeumo, dù cú sút uy lực của đồng đội sau đó đã bị James Trafford xuất sắc cản phá.

Bài toán nhân sự và tương lai tại Manchester United

Màn trình diễn sáng chói của Zirkzee xuất hiện đúng vào thời điểm nhạy cảm của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Juventus đang tích cực đàm phán với Manchester United nhằm chiêu mộ chân sút người Hà Lan theo bản hợp đồng cho mượn kèm điều khoản bắt buộc mua đứt. Trận đấu trên đất Ireland vô tình trở thành sân khấu hoàn hảo để tiền đạo này chứng minh năng lực thực sự với các đối tác tiềm năng.

Nếu lựa chọn tiếp tục ở lại Old Trafford, Zirkzee đã minh chứng cho ban huấn luyện thấy giá trị chuyên môn mà anh có thể mang lại. Sự đa năng khi có thể đảm nhận tốt cả vai trò tiền đạo trung tâm lẫn hộ công giúp HLV Michael Carrick sở hữu thêm một phương án tấn công biến hóa cho chặng đường phía trước.