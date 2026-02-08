Tiền đạo Matheus Cunha gặp sự cố hy hữu tại Brazil và hành động ấm áp của cổ động viên Trở về Brazil sau World Cup 2026, tiền đạo Matheus Cunha của Manchester United bất ngờ bị thủng lốp xe và nhận được sự hỗ trợ đặc biệt từ một người hâm mộ.

Sau chiến dịch World Cup 2026 đầy cảm xúc cùng đội tuyển Brazil, Matheus Cunha trở về quê nhà Paraiba để tìm kiếm những phút giây nghỉ ngơi. Tuy nhiên, hành trình của tiền đạo thuộc biên chế Manchester United đã gặp một sự cố bất ngờ trên tuyến đường BR-101, đoạn qua thành phố Santa Rita thuộc vùng đô thị Joao Pessoa.

Chiếc xe của ngôi sao 27 tuổi bất ngờ bị thủng lốp giữa đường. Trong hoàn cảnh trớ trêu đó, sự xuất hiện của Edenilson - một thợ sửa xe đồng thời là cổ động viên lâu năm của Cunha - đã giúp tiền đạo này nhanh chóng vượt qua rắc rối.

Matheus Cunha gặp sự cố thủng lốp xe trên tuyến đường BR-101 tại Brazil.

Đáng chú ý, sau khi hoàn thành việc thay lốp, người thợ sửa xe nhất quyết từ chối nhận khoản tiền thù lao từ chân sút Premier League. Thay vào đó, Edenilson chỉ mong muốn một điều giản dị: Cunha đăng tải đoạn video giới thiệu tiệm sửa xe của anh lên mạng xã hội. "Tôi đã tìm mọi cách để trả tiền nhưng anh ấy không nhận. Anh ấy bảo tôi đã mang lại cho anh ấy rất nhiều niềm vui. Điều duy nhất anh ấy muốn là tôi giới thiệu cửa hàng giúp anh ấy", Cunha chia sẻ vui vẻ trên trang cá nhân.

Sự gắn kết với cội nguồn và dấu ấn World Cup 2026

Không chỉ dừng lại ở sự cố trên đường cao tốc, kỳ nghỉ tại Joao Pessoa còn là cơ hội để chân sút người Brazil trở về khu phố nơi anh sinh ra. Tại đây, Cunha dành thời gian giao lưu với người dân địa phương và chụp ảnh kỷ niệm bên bức tranh graffiti tái hiện màn ăn mừng lướt sóng quen thuộc – tác phẩm được người hâm mộ thực hiện nhằm vinh danh thành tích của anh tại giải đấu lớn nhất hành tinh.

Tại World Cup 2026, Matheus Cunha chứng tỏ giá trị chuyên môn quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Carlo Ancelotti. Với 3 bàn thắng ghi được, anh là một trong những điểm sáng nổi bật của Selecao nhờ khả năng di chuyển rộng, tạo khoảng trống và dứt điểm đa dạng.

Kỳ vọng lớn tại Manchester United ở mùa giải mới

Khép lại kỳ nghỉ hè đầy ý nghĩa, tiền đạo 27 tuổi sẽ sớm hội quân trở lại cùng Manchester United để chuẩn bị cho chiến dịch 2026/27. Đội chủ sân Old Trafford hiện đã bắt đầu chuỗi trận giao hữu tiền mùa giải đầy thử thách với các đối thủ chất lượng như Atletico Madrid, Paris Saint-Germain và AC Milan.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick, Cunha được dự đoán tiếp tục giữ vai trò nhân tố then chốt trên hàng công. Sự đa năng, thể lực sung mãn cùng cảm hứng chơi bóng thăng hoa sau kỳ World Cup thành công hứa hẹn sẽ giúp tiền đạo người Brazil trở thành vũ khí quan trọng của Quỷ đỏ trong các mục tiêu danh hiệu sắp tới.