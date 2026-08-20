Tiền đạo Romelu Lukaku tố Napoli bôi nhọ danh tiếng và thao túng sự thật về chấn thương Tiền đạo Romelu Lukaku vừa chính thức lên tiếng tố cáo Napoli cố tình dàn dựng thông tin chấn thương nhằm bôi nhọ uy tín và ép anh phải rời khỏi đội bóng.

Mối quan hệ giữa Romelu Lukaku và Napoli đã chính thức khép lại trong sự cay đắng. Tiền đạo người Bỉ vừa công khai cáo buộc đội bóng nước Ý đã cố tình thao túng sự thật về tình trạng thể lực của anh, nhằm hạ thấp danh tiếng và đẩy anh ra khỏi câu lạc bộ vào mùa hè 2026.

Romelu Lukaku tiết lộ về khoảng thời gian tồi tệ ở Napoli. Ảnh: Getty Images

Bi kịch đằng sau cuộc chia tay cay đắng

Rạn nứt giữa hai bên bắt đầu từ chấn thương đùi nghiêm trọng mà Lukaku gặp phải vào tháng 8/2025. Những bất đồng gay gắt với đội ngũ y tế của Napoli trong quá trình điều trị đã khiến mâu thuẫn leo thang. Tiền đạo sinh năm 1993 tin rằng đội bóng đã dựng nên câu chuyện về thể trạng yếu kém của anh như một công cụ truyền thông để tạo áp lực buộc anh phải ra đi.

Đáng chú ý, đây cũng là giai đoạn vô cùng tăm tối đối với cá nhân Lukaku. Vào tháng 9/2025, cha của anh đột ngột qua đời. Không dừng lại ở đó, gia đình anh còn trở thành nạn nhân của những âm mưu tống tiền liên quan đến lễ tang, tạo nên một sức ép tâm lý khủng khiếp.

Những góc khuất được phơi bày

Chia sẻ trong bài phỏng vấn với tờ Het Laatste Nieuws, Lukaku không ngần ngại trải lòng: "Đó là năm tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi chọn rời Napoli vì nghe được những thông tin và quyết định vốn đã được đưa ra từ trước. Lời cáo buộc rằng tôi không đủ thể lực là hoàn toàn không đúng sự thật. Có lẽ họ đã nói điều đó ở Ý để tẩy chay tôi, nhưng tôi hoàn toàn đủ thể lực để thi đấu".

Từng là nhân tố chủ chốt đưa Napoli đến ngôi vương Scudetto ngay trong mùa giải đầu tiên gia nhập (2024/25), vị thế của Lukaku đã suy giảm thảm hại ở mùa giải 2025/26 tiếp theo. Việc phải vật lộn với chấn thương cùng những bất hòa nội bộ khiến tiền đạo này chỉ có vỏn vẹn 7 lần ra sân và ghi được 1 bàn thắng.

Sau khi khép lại chương buồn tại Ý để chuyển sang khoác áo Fenerbahce vào mùa hè 2026, chân sút kỳ cựu đang dần tìm lại bản ngã. Tại kỳ World Cup 2026 trong màu áo đội tuyển Bỉ, Lukaku đã có màn trình diễn thuyết phục khi đóng góp 3 bàn thắng sau 6 trận đấu, chứng minh anh vẫn chưa hề mất đi bản năng sát thủ.