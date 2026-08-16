Tiền đặt cọc từ nước ngoài có được tính là vốn góp?

Trong giai đoạn chuẩn bị thành lập, để cọc mua đất xây nhà xưởng tại khu công nghiệp, doanh nghiệp của ông Nguyễn Thái Bình đã chuyển tiền trực tiếp từ tài khoản ở nước ngoài cho Ban quản lý khu công nghiệp mà không thông qua tài khoản thanh toán mở tại ngân hàng được phép tại Việt Nam.

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 06/2019/TT-NHNN, số tiền nhà đầu tư nước ngoài đã chuyển vào Việt Nam để thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư được phép chuyển một phần hoặc toàn bộ thành vốn góp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC).

Ông Bình hỏi, trường hợp này, sau khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các giấy tờ hợp pháp khác, khoản tiền đặt cọc đã chuyển trực tiếp từ nước ngoài nêu trên có được ghi nhận là một phần vốn góp hợp lệ hay không?

Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 06/2019/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài được chuyển tiền từ nước ngoài hoặc từ tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ, đồng Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài đó mở tại ngân hàng được phép tại Việt Nam để thanh toán các chi phí hợp pháp trong giai đoạn thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư tại Việt nam.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, số tiền nhà đầu tư nước ngoài đã chuyển vào Việt Nam để thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư được sử dụng để chuyển một phần hoặc toàn bộ thành vốn góp trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên liên quan và có tài liệu, chứng từ hợp lệ.

Như vậy, về quản lý ngoại hối, trường hợp nhà đầu tư nước ngoài chuyển tiền trực tiếp từ nước ngoài để thanh toán khoản đặt cọc phục vụ hoạt động chuẩn bị đầu tư được thực hiện theo quy định nêu trên nếu khoản chi là hợp pháp và có đầy đủ tài liệu, chứng từ hợp lệ.

Tuy nhiên, việc xác định khoản tiền đặt cọc nêu trên có được ghi nhận là vốn góp của nhà đầu tư hay không không thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại khoản 14 Điều 2 Nghị định số 26/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (đã sửa đổi, bổ sung).

Đề nghị ông căn cứ quy định pháp luật có liên quan và liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn.