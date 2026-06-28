Tiến độ 5 dự án hạ tầng trọng điểm tại TP.HCM: Cao tốc Mộc Bài khởi công tháng 7/2026 TP.HCM đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông huyết mạch gồm Vành đai 3, Vành đai 4 và 3 tuyến cao tốc liên vùng, nhằm hoàn thiện mạng lưới hạ tầng trước năm 2027.

TP.HCM hiện là cơ quan chủ quản của 5 dự án giao thông đặc biệt quan trọng, đóng vai trò xương sống cho sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Theo báo cáo mới nhất, các dự án này đang được tập trung nguồn lực để đảm bảo tiến độ khởi công và hoàn thành đúng cam kết, góp phần giảm áp lực giao thông nội đô và tăng cường liên kết vùng.

Hệ thống đường Vành đai: Trục kết nối liên vùng quy mô lớn

Đường Vành đai 3 và Vành đai 4 là hai dự án hạ tầng có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất đến cấu trúc đô thị của TP.HCM và các tỉnh lân cận trong giai đoạn 2025-2030.

Vành đai 3 phấn đấu về đích cuối năm 2026

Đoạn đi qua TP.HCM có chiều dài khoảng 55 km hiện đang trong giai đoạn thi công cao điểm. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ tuyến đường này vào cuối năm 2026. Đây là mốc thời gian quan trọng để giải tỏa áp lực giao thông cho khu vực cửa ngõ và kết nối các vệ tinh kinh tế.

Vành đai 4 khởi công sớm vào quý 4/2026

Dự án Vành đai 4 có tổng chiều dài khoảng 207 km, đi qua TP.HCM và các địa phương vùng Đông Nam Bộ. Hiện tại, công tác giải phóng mặt bằng đang được đẩy nhanh, phương án bồi thường đã được phê duyệt và đang tổ chức chi trả. Dự kiến, báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ được phê duyệt trước ngày 15/7 để tiến tới khởi công vào đầu quý 4/2026, sớm hơn kế hoạch đề ra.

Vành đai 4 TP.HCM có tổng chiều dài khoảng 207 km, đi qua TP.HCM và các địa phương trong vùng Đông Nam Bộ.

Đẩy mạnh các tuyến cao tốc hướng tâm

Bên cạnh hệ thống vành đai, các dự án cao tốc trọng điểm nối TP.HCM với các tỉnh lân cận cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực về mặt pháp lý và thi công thực địa.

Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài: Khởi công vào ngày 2/7/2026

Dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài giai đoạn 1 có tổng chiều dài hơn 51 km, trong đó đoạn qua TP.HCM dài 24,7 km và đoạn qua Tây Ninh dài 26,3 km. Với tỷ lệ giải phóng mặt bằng đạt khoảng 85%, TP.HCM dự kiến khởi công dự án vào ngày 2/7/2026. Tổng mức đầu tư của dự án đã được điều chỉnh tăng lên 22.975 tỷ đồng để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tuyến đường nhằm kết nối giao thông liên vùng giữa TP.HCM và khu vực cửa khẩu Mộc Bài.

Tiến độ các tuyến cao tốc liên tỉnh khác

Cao tốc TP.HCM - Biên Hòa - Vũng Tàu: Tuyến chính đã hoàn thành trước ngày 30/4. Hiện Thành phố đang triển khai bổ sung một nút giao nhằm phát huy hiệu quả khai thác, dự kiến toàn bộ công trình hoàn thành trong năm 2027.

Tuyến chính đã hoàn thành trước ngày 30/4. Hiện Thành phố đang triển khai bổ sung một nút giao nhằm phát huy hiệu quả khai thác, dự kiến toàn bộ công trình hoàn thành trong năm 2027. Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành: Dự án đã khởi công từ tháng 2/2025, khối lượng thi công hiện đạt khoảng 10%. Công tác thu hồi đất và giải phóng mặt bằng đang được tập trung tháo gỡ để đảm bảo tiến độ.

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