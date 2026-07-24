Tiến độ Cảng hàng không Quảng Trị 5.800 tỷ đồng: Cất nóc đài kiểm soát không lưu Dự án Cảng hàng không Quảng Trị cất nóc thành công Đài Kiểm soát không lưu cao hơn 51m, tạo bước tiến quan trọng để sớm hoàn thiện hạ tầng khu bay.

Dự án Cảng hàng không Quảng Trị với tổng mức đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng vừa chính thức cất nóc công trình Đài Kiểm soát không lưu. Đây là hạng mục kỹ thuật cốt lõi có chiều cao 51,73m, giữ vai trò điều hành và bảo đảm an toàn bay cho toàn bộ cảng hàng không. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, tạo đà đẩy nhanh tiến độ toàn dự án.

Chi tiết kỹ thuật Đài Kiểm soát không lưu Cảng hàng không Quảng Trị

Lễ cất nóc được tổ chức bởi liên danh nhà đầu tư gồm Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng giao thông T&T, Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 và Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị. Sự kiện có sự tham gia của đại diện Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) – đơn vị sẽ tiếp nhận, quản lý và vận hành công trình khi đi vào hoạt động chính thức.

Tháp không lưu sân bay Quảng Trị đã được cất nóc. Ảnh: Tập đoàn T&T

Đài Kiểm soát không lưu được xem là "bộ não" của cảng hàng không, chịu trách nhiệm giám sát và điều phối toàn bộ hoạt động vùng trời. Công trình bao gồm 11 tầng và 1 tầng mái, với cao độ sàn đỉnh đạt 44,34m và điểm cao nhất đạt 51,73m. Thiết kế này đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật về tầm quan sát cũng như không gian lắp đặt các hệ thống thiết bị kiểm soát chuyên dùng.

Dù thi công trong bối cảnh điều kiện thời tiết khắc nghiệt và địa chất phức tạp, công trình vẫn hoàn thành phần kết cấu đúng tiến độ. Đây là hạng mục thứ 10 của dự án đạt cột mốc quan trọng này. Sau khi cất nóc, dự án sẽ chuyển sang giai đoạn hoàn thiện kiến trúc và lắp đặt thiết bị chuyên ngành.

Tốc độ hoàn thiện nhà ga hành khách và hạ tầng khu bay

Bên cạnh đài kiểm soát không lưu, các hạng mục phụ trợ và kỹ thuật khác của Cảng hàng không Quảng Trị cũng đang được triển khai đồng bộ. Tại khu vực nhà ga hành khách, phần kết cấu chính đã cơ bản hoàn thành. Đội ngũ thi công đang tập trung hoàn thiện công tác xây trát trong ngoài, lắp dựng kết cấu thép mái và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phụ trợ.

Phối cảnh Cảng hàng không Quảng Trị - Ảnh: VGP/Đức Tuân

Đối với khu vực khu bay, đường cất hạ cánh đã hoàn thành xong phần kết cấu chính. Các hạng mục đường lăn và hệ thống thoát nước đã hoàn thành các công đoạn nền móng gồm bóc hữu cơ, vét bùn, đào và lu nền theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, sẵn sàng cho các bước thi công bề mặt tiếp theo.

Quy hoạch cấp 4E và tầm nhìn phát triển hạ tầng vùng

Cảng hàng không Quảng Trị được triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT, khởi công từ tháng 7/2024 với tổng vốn đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng. Dự án do Tập đoàn T&T đề xuất đầu tư.

Đáng chú ý, dự án đã được điều chỉnh quy hoạch từ cảng hàng không cấp 4C lên cấp 4E theo chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Quy mô điều chỉnh này cho phép sân bay tiếp nhận được các dòng máy bay thân rộng như Boeing 787 hay Airbus A350, giúp tối ưu hóa năng lực vận tải hành khách và hàng hóa trong tương lai.

Khi chính thức đi vào vận hành, Cảng hàng không Quảng Trị được kỳ vọng trở thành mắt xích hạ tầng giao thông trọng điểm tại khu vực Bắc Trung Bộ, tăng cường khả năng kết nối liên vùng, hỗ trợ phát triển du lịch, dịch vụ logistics và thu hút dòng vốn đầu tư vào tỉnh Quảng Trị.

Lưu ý: Thông tin tiến độ và quy hoạch dự án có thể thay đổi theo các điều chỉnh chính thức từ cơ quan quản lý nhà nước và chủ đầu tư.