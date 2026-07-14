Tiến độ cầu Trần Hưng Đạo: Bắt đầu đúc dầm hộp bê tông phía Long Biên Dự án cầu Trần Hưng Đạo vượt sông Hồng dài 5,6 km đã bước sang giai đoạn đúc dầm hộp bê tông tại bờ Long Biên, đánh dấu mốc quan trọng trong việc kết nối trung tâm Hà Nội.

Dự án cầu Trần Hưng Đạo, một trong những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm của Hà Nội, vừa đạt được bước tiến mới khi các đơn vị thi công bắt đầu triển khai đúc dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực tại phía bờ Long Biên. Đây là dấu mốc chuyển đổi quan trọng từ giai đoạn thi công nền móng, trụ cầu sang chế tạo kết cấu phần trên của công trình.

Cầu Trần Hưng Đạo là một trong những dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội, có tổng chiều dài khoảng 5,6 km, trong đó phần cầu chính vượt sông Hồng dài gần 900 m.

Quy mô kỹ thuật và khả năng kết nối của cầu Trần Hưng Đạo

Cầu Trần Hưng Đạo có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 5,6 km. Trong đó, phần cầu chính vượt sông Hồng dài gần 900 m, được thiết kế với quy mô 6 làn xe cơ giới cùng các làn hỗn hợp và đường dành cho người đi bộ. Công trình được kỳ vọng sẽ tạo thêm một trục kết nối chiến lược giữa trung tâm thành phố với khu vực phía Đông đang phát triển mạnh mẽ.

Điểm đầu dự án kết nối khu vực phố Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, còn điểm cuối nối với đường Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội.

Về hướng tuyến, điểm đầu dự án kết nối với khu vực phố Trần Hưng Đạo tại Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điểm cuối nối trực tiếp vào đường Nguyễn Văn Linh thuộc khu vực Long Biên, Hà Nội. Thiết kế này giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ lõi di sản sang các khu đô thị mới phía bên kia sông Hồng.

Cây cầu được thiết kế với quy mô 6 làn xe cơ giới, kết hợp làn hỗn hợp và đường dành cho người đi bộ, tạo thêm một trục kết nối quan trọng giữa trung tâm thành phố với khu vực phía Đông.

Quy trình kỹ thuật đúc dầm hộp bê tông dự ứng lực

Sau nhiều tháng tập trung thi công phần móng và thân trụ, công trường hiện đã bước sang giai đoạn đúc dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực. Tại bãi đúc phía bờ Long Biên, các nhà thầu đang tích cực triển khai lắp dựng hệ thống đà giáo và ván khuôn để chuẩn bị cho công tác đổ bê tông.

Sau nhiều tháng tập trung thi công phần móng và thân trụ, công trường cầu Trần Hưng Đạo đã bước sang một dấu mốc rất quan trọng khi các nhà thầu bắt đầu triển khai đúc dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực tại bãi đúc phía bờ Long Biên.

Trước khi đổ bê tông, một bước kỹ thuật bắt buộc là thực hiện thử tải hệ đà giáo. Các kỹ sư sẽ tiến hành đo đạc chuyển vị, độ lún và biến dạng của hệ thống dưới tải trọng tương đương hoặc lớn hơn tải trọng thực tế. Chỉ khi các thông số này nằm trong giới hạn cho phép, việc lắp đặt cốt thép và căng ống gen dự ứng lực mới được triển khai.

Trước khi tiến hành đổ bê tông dầm hộp, nhà thầu phải hoàn thành công tác lắp dựng hệ thống đà giáo, ván khuôn và thực hiện thử tải.

Kết cấu dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực được lựa chọn cho phần cầu dẫn dài khoảng 1.150 m nhờ ưu điểm chịu tải lớn, độ cứng cao và khả năng chống xoắn tốt. Đây là giải pháp kỹ thuật tối ưu cho các công trình cầu có quy mô lớn và lưu lượng giao thông cao như cầu Trần Hưng Đạo.

Dầm hộp có ưu điểm nổi bật là khả năng chịu tải lớn, độ cứng cao, chống xoắn tốt và phù hợp với những cây cầu có quy mô lớn, lưu lượng giao thông cao.

Tác động của dự án đến hạ tầng giao thông Thủ đô

Việc xuất hiện những dầm hộp đầu tiên cho thấy dự án đang duy trì nhịp độ thi công tốt. Khi hoàn thành, cầu Trần Hưng Đạo không chỉ góp phần giảm tải áp lực giao thông cho cầu Chương Dương, cầu Long Biên và cầu Vĩnh Tuy mà còn mở rộng không gian phát triển đô thị về phía Đông Hà Nội.

Khi hoàn thành, cầu Trần Hưng Đạo không chỉ góp phần giảm tải cho cầu Chương Dương, cầu Long Biên và cầu Vĩnh Tuy mà còn mở rộng không gian phát triển đô thị hai bên sông Hồng.

Dự án cũng đóng vai trò kết nối mạch lạc với các tuyến giao thông huyết mạch như Vành đai 2, Vành đai 3 và mạng lưới đường bộ khu vực phía Đông, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội cho toàn khu vực Long Biên, Hà Nội và các vùng lân cận.