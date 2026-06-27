Tiến độ cầu Trần Hưng Đạo: Lộ diện 5 trụ chính sau 8 tháng thi công Dự án cầu Trần Hưng Đạo với tổng vốn gần 16.000 tỷ đồng tại TP. Hà Nội đã hoàn thành 5 trụ chính giữa sông Hồng, vượt qua giai đoạn thi công phức tạp nhất để chuẩn bị lắp dầm thép.

Sau hơn 8 tháng thi công khẩn trương, dự án cầu Trần Hưng Đạo – một trong những công trình giao thông trọng điểm của TP. Hà Nội – đã chính thức lộ diện hình hài với 5 trụ cầu chính vươn cao giữa mặt nước sông Hồng. Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu việc hoàn thành hạng mục kỹ thuật phức tạp nhất của toàn bộ dự án.

Khởi công từ tháng 10/2025, cầu Trần Hưng Đạo là một trong những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm của Hà Nội.

Quy mô và lộ trình kết nối của cầu Trần Hưng Đạo

Dự án cầu Trần Hưng Đạo có tổng mức đầu tư khoảng 15.967 tỷ đồng. Tổng chiều dài toàn tuyến đạt hơn 4,1 km, trong đó phần cầu chính vượt sông Hồng dài trên 800 m. Công trình được thiết kế với kỳ vọng giảm tải áp lực giao thông cho cầu Chương Dương và cầu Vĩnh Tuy, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực phía Đông thành phố.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 15.967 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến hơn 4,1 km, trong đó cầu chính vượt sông Hồng dài trên 800 m.

Về vị trí tiếp giáp, điểm đầu của dự án nằm tại khu vực ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông (thuộc địa bàn phường Cửa Nam và phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội). Điểm cuối của dự án kết nối trực tiếp với phố Nguyễn Sơn (thuộc địa bàn phường Long Biên và phường Bồ Đề, TP. Hà Nội).

Công trình có điểm đầu nằm tại khu vực ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông (phường Cửa Nam và phường Hai Bà Trưng), điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn (phường Long Biên và phường Bồ Đề).

Vượt qua giai đoạn thi công phức tạp nhất

Đại diện đơn vị thi công cho biết, việc hoàn thiện 5 trụ cầu chính giữa sông Hồng là hạng mục quan trọng và khó khăn nhất. Các đơn vị đã phải huy động tối đa nhân lực và máy móc để chạy đua với thời gian, nhằm đưa các trụ cầu vượt mức nước lũ trước khi mùa mưa bão đến.

Hơn 8 tháng thi công, dự án cầu Trần Hưng Đạo bước vào giai đoạn thi công quan trọng khi toàn bộ 5 trụ cầu chính giữa sông Hồng đã dần thành hình, vượt qua được giai đoạn quan trọng và phức tạp nhất.

Việc hoàn thành các trụ cầu này tạo tiền đề vững chắc để triển khai các hạng mục kết cấu phía trên. Theo thiết kế kỹ thuật, mỗi trụ cầu được đặt trên hệ thống 20 cọc khoan nhồi đường kính 2 m. Các cọc này được cắm sâu khoảng 50 m tính từ mặt nước để đảm bảo khả năng chịu lực cực lớn và an toàn bền vững cho công trình.

5 trụ cầu chính giữa sông Hồng hoàn thiện tạo điều kiện thuận lợi để công trình tiếp tục triển khai các hạng mục kết cấu phía trên.

Theo thiết kế, mỗi trụ được đặt trên 20 cọc khoan nhồi có đường kính 2 m. Mỗi cọc được thi công ở độ sâu khoảng 50 m tính từ mặt nước nhằm bảo đảm khả năng chịu lực cho toàn bộ công trình.

Khí thế thi công 3 ca liên tục trên đại công trường

Ghi nhận thực tế tại hiện trường vào cuối tháng 6, không khí làm việc tại công trường cầu Trần Hưng Đạo vô cùng nhộn nhịp. Hàng trăm công nhân cùng hệ thống máy móc, xà lan chuyên dụng đang hoạt động liên tục 3 ca mỗi ngày để đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Ghi nhận của người viết, những ngày cuối tháng 6, đại công trường cầu Trần Hưng Đạo đang hoạt động nhộn nhịp, đẩy nhanh tiến độ ở tất cả các hạng mục.

Trên công trường hàng trăm công nhân làm việc 3 ca, cả ngày lẫn đêm, nhiều máy móc, xà lan hoạt động liên tục hai bên bờ và giữa sông Hồng.

Dự kiến vào tháng 8/2026, dự án sẽ chuyển sang giai đoạn lắp đặt dầm thép. Với tốc độ thi công như hiện tại, chủ đầu tư đặt mục tiêu sẽ hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng vào tháng 3/2027. Khi hoàn thành, cầu Trần Hưng Đạo không chỉ là công trình hạ tầng giao thông mà còn được kỳ vọng là một biểu tượng kiến trúc mới của thủ đô Hà Nội.