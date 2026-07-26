Tiến độ dự án cầu Đuống mới 1.800 tỷ đồng tại Hà Nội: Chuẩn bị hợp long Cầu Đuống mới 1.800 tỷ đồng tại Hà Nội chuẩn bị hợp long trong tháng 7 và hoàn thành vào tháng 9/2026, thay thế công trình lịch sử hơn 120 năm tuổi.

Dự án xây dựng cầu Đuống mới với tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng tại cửa ngõ Đông Bắc Hà Nội đang được tăng tốc thi công sau khi tháo gỡ các vướng mắc mặt bằng. Theo kế hoạch, công trình sẽ hợp long trong tháng 7 và phấn đấu cơ bản hoàn thành vào tháng 9/2026 nhằm thay thế cầu Đuống cũ đã xuống cấp.

Cầu Đuống cũ đã xuống cấp nghiêm trọng sau thời gian dài sử dụng.

Sứ mệnh lịch sử và lý do thay thế cầu Đuống cũ

Đưa vào khai thác từ năm 1902, cầu Đuống hiện hữu là một trong những công trình giao thông lâu đời nhất tại Hà Nội, đóng vai trò huyết mạch kết nối tuyến đường sắt và đường bộ giữa khu vực phía Đông với trung tâm thành phố. Tuy nhiên, sau hơn một thế kỷ vận hành, hạ tầng này đã xuống cấp nặng nề.

Khoang thông thuyền của cầu cũ chỉ rộng 26m kèm tĩnh không thấp, tạo thành nút thắt cổ chai làm hạn chế năng lực vận tải đường thủy và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Do đó, việc xây dựng một công trình mới hiện đại hơn để thay thế là yêu cầu cấp thiết đối với hạ tầng Thủ đô.

Quy mô kỹ thuật dự án cầu Đuống mới

Dự án xây dựng cầu Đuống mới được phê duyệt từ năm 2022 với tổng vốn đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án Đường sắt làm chủ đầu tư. Đây là dự án thành phần quan trọng thuộc chương trình nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống.

Phối cảnh cầu Đuống mới.

Về thiết kế kỹ thuật, dự án bao gồm hai cây cầu độc lập nằm song song, cách nhau khoảng 100m:

Cầu đường bộ: Chiều dài 382m, bề rộng 18,5m quy mô 6 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h.

Chiều dài 382m, bề rộng 18,5m quy mô 6 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h. Cầu đường sắt: Chiều dài gần 1km, sử dụng kết cấu 6 nhịp dầm thép, hỗ trợ khai thác đồng thời hai khổ ray với tốc độ tối đa 80km/h.

Bên cạnh đó, tĩnh không thông thuyền được nâng lên 7m ở giai đoạn hiện tại và có khả năng nâng lên 9,5m trong tương lai để tích hợp với quy hoạch tuyến đường sắt đô thị số 1. Hệ thống đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 700m nối từ tuyến Ngô Gia Tự đến khu vực Hà Huy Tập - Phan Đăng Lưu cũng được triển khai đồng bộ.

Tiến độ thi công và tác động tới hạ tầng liên vùng

Khởi công từ tháng 7/2023, dự án từng gặp khó khăn do công tác giải phóng mặt bằng kéo dài. Sau khi giải quyết các vướng mắc, các nhà thầu đang tập trung nhân lực và máy móc để hoàn thành các hạng mục đường dẫn, sẵn sàng cho mốc hợp long trong tháng 7 và về đích vào tháng 9/2026.

Cầu Đuống mới dự kiến hợp long trong tháng 7.

Việc tách biệt hoàn toàn giữa cầu đường bộ và cầu đường sắt sẽ khắc phục tình trạng xung đột giao thông, giảm thiểu ùn tắc và tăng công suất vận tải. Ngoài ra, tĩnh không được nâng cao giúp khơi thông hành lang vận tải thủy số 1 qua khu vực.

Công trình cầu Đuống mới.

Sau khi công trình mới đi vào hoạt động chính thức, cầu Đuống hơn 120 năm tuổi sẽ được tháo dỡ, kết thúc sứ mệnh lịch sử để nhường chỗ cho hạ tầng giao thông hiện đại, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Đông Hà Nội.

Lưu ý: Tiến độ và thông tin dự án có thể được điều chỉnh theo quyết định chính thức từ cơ quan quản lý.