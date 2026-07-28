Tiến độ dự án Vành đai 3 Hà Nội quy mô 11.731 tỷ đồng qua các xã phía Bắc Tuyến đường Vành đai 3 dài 14,9 km đi qua các xã Đông Anh, Phúc Thịnh, Thư Lâm và Quang Minh đang được tăng tốc thi công, dự kiến hoàn thành vào quý III/2027.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đoạn đi qua các xã Đông Anh, Phúc Thịnh, Thư Lâm và Quang Minh là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm của TP. Hà Nội. Với tổng mức đầu tư sơ bộ 11.731 tỷ đồng, dự án có chiều dài khoảng 14,9 km, đóng vai trò chiến lược trong việc hoàn thiện hệ thống giao thông đối ngoại và mở rộng không gian phát triển cho khu vực phía Bắc Thủ đô.

Đoạn đầu tuyến Vành đai 3 đi qua các thôn Thượng Phúc, Mỹ Nội, gần khu vực ga Bắc Hồng.

Quy mô quy hoạch và các nút giao trọng điểm

Theo thiết kế kỹ thuật, dự án đường Vành đai 3 sở hữu chiều dài 14,9 km với hạ tầng đồng bộ, tích hợp 4 nút giao lớn kết nối với các trục giao thông huyết mạch bao gồm Quốc lộ 3 mới, Quốc lộ 3 cũ, đường Võ Nguyên Giáp và đường Võ Văn Kiệt. Đây đều là những tuyến đường đóng vai trò then chốt trong việc liên kết trung tâm thành phố với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng như các tỉnh thuộc vùng Thủ đô.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 14,9 km, tích hợp 4 nút giao lớn kết nối các trục giao thông đối ngoại chính.

Phân kỳ đầu tư và cơ cấu vốn dự án

Toàn bộ công trình được chia thành hai dự án thành phần do UBND xã Phúc Thịnh làm chủ đầu tư, cụ thể:

Dự án thành phần 1: Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng trên địa bàn các xã Đông Anh, Phúc Thịnh, Thư Lâm và Quang Minh với tổng kinh phí 5.082 tỷ đồng.

Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng trên địa bàn các xã Đông Anh, Phúc Thịnh, Thư Lâm và Quang Minh với tổng kinh phí 5.082 tỷ đồng. Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tuyến đường Vành đai 3 với tổng mức đầu tư 6.649 tỷ đồng.

Dự án đoạn qua thôn Mỹ Nội hướng về đường Võ Nguyên Giáp với tổng mức đầu tư sơ bộ 11.731 tỷ đồng.

Mũi thi công thuộc Dự án thành phần 2 tại đoạn giao cắt với Quốc lộ 3 cũ.

Tiến độ thi công và công tác giải phóng mặt bằng

Công tác giải phóng mặt bằng và thi công xây lắp đang được triển khai đồng loạt nhằm bảo đảm mục tiêu hoàn thành toàn bộ công trình vào quý III/2027. Trên công trường, các nhà thầu đã huy động máy móc, nhân lực thi công các hạng mục nền đường, hệ thống thoát nước và kỹ thuật tại các nút giao.

Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, riêng trên địa bàn xã Phúc Thịnh, dự án tiến hành thu hồi khoảng 90,17 ha đất, ảnh hưởng tới 1.557 hộ dân và 814 ngôi mộ. Các đơn vị liên quan đang tập trung giải quyết mặt bằng để bàn giao cho các mũi thi công.

Các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ lắp đặt cống thoát nước và đắp nền đường trên toàn tuyến.

Mũi thi công đoạn gần nhà máy xử lý rác Việt Hùng thuộc khu vực địa bàn xã Phúc Thịnh.

Tác động kinh tế - xã hội và kết nối hạ tầng

Khi hoàn thành, tuyến đường Vành đai 3 sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đối ngoại của TP. Hà Nội, tăng cường năng lực kết nối giữa khu vực phía Bắc Thủ đô với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, các trung tâm kinh tế, dịch vụ logistics và các tỉnh lân cận. Tuyến đường cũng hình thành nút giao liên kết quan trọng với Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Khu vực nút giao giữa đường Vành đai 3 và Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên mở ra dư địa phát triển đô thị mới.

Bên cạnh chức năng giảm tải áp lực giao thông, công trình còn tạo dư địa phát triển các khu đô thị, thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội cho toàn bộ khu vực.