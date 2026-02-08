Tiến độ nâng cấp Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì: Thách thức mục tiêu hoàn thành năm 2026 Dự án mở rộng Quốc lộ 2 dài 11km qua Phú Thọ đã bàn giao 97,5% mặt bằng, tuy nhiên sản lượng thi công mới đạt 10% do vướng hạ tầng kỹ thuật và vật liệu.

Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì do Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư đang bước vào giai đoạn tăng tốc thi công để hướng tới mục tiêu cơ bản hoàn thành vào ngày 31/12/2026. Mặc dù công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã đạt tới 97,5%, sản lượng thi công thực tế hiện mới ghi nhận khoảng 10% giá trị hợp đồng do chịu tác động từ nhiều yếu tố kỹ thuật và hạ tầng liên quan.

Các kỹ sư thảo luận giải pháp thi công từng đoạn tuyến.

Quy mô quy hoạch và tiến độ giải phóng mặt bằng

Chính thức khởi công từ ngày 03/02/2025, dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 có tổng chiều dài tuyến qua địa bàn tỉnh Phú Thọ là 11,06 km. Trong cấu trúc quy hoạch tuyến, có hơn 2 km được xây dựng mới hoàn toàn để chuyển hướng tuyến, kéo dài từ Km47 cầu Thượng Lạp đến cầu Hạc Trì.

Về công tác giải phóng mặt bằng, dự án do các địa phương phối hợp cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc triển khai. Tính đến nay, tổng diện tích đất đã được bồi thường và thu hồi đạt 43,4/44,5 ha, đạt tỷ lệ 97,5% so với kế hoạch.

Xã Hội Thịnh, xã Vĩnh Thành, xã Tề Lỗ: Đã hoàn thành 100% diện tích thu hồi và bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư.

Đã hoàn thành 100% diện tích thu hồi và bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư. Xã Vĩnh Hưng: Đạt tỷ lệ giải phóng mặt bằng 99,64% diện tích thu hồi.

Đạt tỷ lệ giải phóng mặt bằng 99,64% diện tích thu hồi. Xã Vĩnh An: Đạt tỷ lệ giải phóng mặt bằng 89% diện tích thu hồi.

Người dân xã Vĩnh Hưng nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Khó khăn hạ tầng và nguyên nhân chậm sản lượng

Trên công trường, chủ đầu tư đã tổ chức 12 mũi thi công cùng hệ thống máy móc, thiết bị để triển khai đồng loạt. Tuy nhiên, lũy kế sản lượng thi công mới chỉ đạt khoảng 10% hợp đồng, chậm so với tiến độ tổng thể của dự án.

Theo đại diện quản lý dự án, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này bao gồm:

Mặt bằng bàn giao không đồng bộ: Xuất hiện tình trạng vướng mắc xôi đỗ tại một số đoạn tuyến do người dân chậm bàn giao đất.

Xuất hiện tình trạng vướng mắc xôi đỗ tại một số đoạn tuyến do người dân chậm bàn giao đất. Chậm di dời hạ tầng kỹ thuật: Công tác di dời hệ thống đường điện, đường ống nước và đường cáp viễn thông chưa hoàn hoãn hoàn toàn.

Công tác di dời hệ thống đường điện, đường ống nước và đường cáp viễn thông chưa hoàn hoãn hoàn toàn. Tiến độ khu tái định cư: Việc đầu tư xây dựng hạ tầng các khu tái định cư tại xã Vĩnh Hưng và xã Vĩnh An còn chậm so với yêu cầu đề ra.

Việc đầu tư xây dựng hạ tầng các khu tái định cư tại xã Vĩnh Hưng và xã Vĩnh An còn chậm so với yêu cầu đề ra. Biến động chi phí và thời tiết: Thời tiết không thuận lợi kết hợp với biến động giá nguyên vật liệu xây dựng làm ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ triển khai ngoài hiện trường.

Nhiều đoạn vướng mặt bằng thi công do người dân chậm bàn giao đất.

Giải pháp kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông

Để hạn chế tác động tiêu cực đến đời sống dân sinh, chính quyền xã Hội Thịnh và các địa phương liên quan đề xuất đơn vị thi công áp dụng phương án thi công khoa học, làm đến đâu gọn đến đó. Trước khi tiến hành lu lèn hoặc dùng cơ giới nặng, chủ đầu tư cần lập biên bản ghi nhận hiện trạng công trình kiến trúc của các hộ dân lân cận nhằm có căn cứ xử lý nếu xảy ra sự cố nứt dọc, hư hỏng kết cấu.

Bên cạnh đó, do Quốc lộ 2 là trục giao thông có lưu lượng phương tiện cao, các nhà thầu được yêu cầu phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, bố trí biển cảnh báo và tổ chức phân luồng giao thông từ xa để tránh tình trạng ùn tắc trong giờ cao điểm.

Cảnh báo: Thông tin và tiến độ hoàn thành dự án có thể điều chỉnh tùy thuộc vào tình hình xử lý hạ tầng kỹ thuật và điều kiện giải phóng mặt bằng thực tế tại địa phương.