Tiến độ Sân bay Long Thành: Dự kiến vận hành thử từ tháng 9 và khai thác ngày 1/12/2026 Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) lên kế hoạch vận hành thử nghiệm Sân bay Long Thành trong giai đoạn tháng 9-11/2026 trước khi chính thức đưa vào khai thác từ ngày 1/12/2026.

Dự án Sân bay Long Thành đang bước vào giai đoạn hoàn thiện các hạng mục trọng điểm nhằm đáp ứng mục tiêu đưa toàn bộ công trình vào vận hành chính thức. Theo báo cáo từ Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), công tác vận hành thử nghiệm dự kiến diễn ra từ tháng 9 đến tháng 11/2026, chuẩn bị cho thời điểm khai thác thương mại vào ngày 1/12/2026.

Khối lượng hoàn thiện giai đoạn cuối và kế hoạch chạy thử

Báo cáo của ACV cho biết các công trình thuộc dự án thành phần 3 do đơn vị này làm chủ đầu tư bao gồm: khu bay, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, hệ thống giao thông nội cảng, hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ đang được tập trung hoàn thiện. Việc kiểm tra và chạy thử đồng bộ nhằm đánh giá khả năng vận hành thực tế, khắc phục các tồn tại phát sinh cũng như phục vụ công tác nghiệm thu, cấp phép khai thác theo quy định.

ACV dự kiến vận hành thử nghiệm sân bay Long Thành trong giai đoạn tháng 9-11/2026.

Cục Hàng không Việt Nam đánh giá các hạng mục chính của dự án cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra, tuy nhiên khối lượng công việc ở giai đoạn hoàn thiện còn rất lớn. Cơ quan quản lý yêu cầu các chủ đầu tư và doanh nghiệp khai thác chủ động chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu kỹ thuật, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền để tránh việc kéo dài thời gian bổ sung, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Triển khai đồng bộ hệ thống quản lý bay và công trình dịch vụ

Đối với dự án thành phần 2 do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) làm chủ đầu tư, các hệ thống thông tin, dẫn đường, giám sát, đài kiểm soát không lưu, phương thức bay và thiết bị chuyên ngành đã cơ bản hoàn thành. Đơn vị đang trong quá trình vận hành thử nghiệm, hiệu chuẩn và hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

Hạ tầng kỹ thuật bảo đảm hoạt động bay đang được tập trung hoàn thiện để kết nối đồng bộ.

Sau khi ACV đấu nối hệ thống điện toàn cảng, VATM tập trung thi công kéo rải cáp kỹ thuật và thông tin tín hiệu từ tháp không lưu đến các công trình phụ trợ như đài dẫn đường, radar thời tiết và trạm đo gió. Cục Hàng không Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với VATM để thẩm định và cấp phép ngay khi các điều kiện kỹ thuật được đáp ứng.

Bên cạnh đó, dự án thành phần 1 bao gồm trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước (cảng vụ hàng không, hải quan, công an cửa khẩu, quản lý xuất nhập cảnh, kiểm dịch y tế, kiểm dịch động thực vật) đang triển khai đồng bộ. Dự án thành phần 4 bao gồm các công trình dịch vụ suất ăn hàng không, kỹ thuật thương mại mặt đất và hệ thống hangar cũng đang bám sát tiến độ để sẵn sàng phục vụ khai thác thương mại trong tháng 12/2026. Các hãng hàng không và đơn vị dịch vụ đã chủ động lập kế hoạch đào tạo nhân lực và chuyển đổi phương án vận hành.

Quy mô và thông số kỹ thuật dự án

Sân bay Long Thành được quy hoạch trên tổng diện tích hơn 5.000 ha tại xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Toàn bộ dự án có tổng mức đầu tư khái toán khoảng hơn 16 tỷ USD, chia làm 3 giai đoạn triển khai:

Giai đoạn 1: Tổng mức đầu tư hơn 5,4 tỷ USD, bao gồm 4 dự án thành phần.

Tổng mức đầu tư hơn 5,4 tỷ USD, bao gồm 4 dự án thành phần. Công suất giai đoạn 1: Đạt 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm.

Lưu ý: Thông tin tiến độ và quy hoạch dự án có thể được điều chỉnh theo các quyết định cập nhật từ cơ quan quản lý nhà nước và chủ đầu tư.