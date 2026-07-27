Tiền gửi dân cư đạt mốc 10,82 triệu tỷ đồng, mặt bằng lãi suất huy động có nơi tới 9% Dữ liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy tiền gửi dân cư đạt mốc 10,82 triệu tỷ đồng vào cuối tháng 5/2026, trong bối cảnh lãi suất huy động duy trì ở mức hấp dẫn.

Theo số liệu vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố, lượng tiền gửi của khu vực dân cư tại các tổ chức tín dụng tính đến hết tháng 5/2026 đạt hơn 10,82 triệu tỷ đồng. Mức này tăng 108.197 tỷ đồng so với tháng liền trước và tăng 4,76% so với thời điểm cuối năm 2025, tiếp tục duy trì xu hướng gia tăng liên tục từ tháng 10/2025.

Quy mô tiền gửi và tổng phương tiện thanh toán

Bên cạnh khối dân cư, tiền gửi của các tổ chức kinh tế tính đến cuối tháng 5/2026 đạt hơn 6,16 triệu tỷ đồng, tăng 92.270 tỷ đồng so với tháng 4/2026, dù vẫn ghi nhận mức giảm nhẹ 0,2% so với thời điểm cuối năm 2025. Dù dòng tiền từ khối doanh nghiệp có sự điều chỉnh, sự gia tăng ổn định từ khu vực dân cư tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong việc duy trì tổng lượng vốn huy động của hệ thống ngân hàng.

Tính chung toàn hệ thống, tổng phương tiện thanh toán (chưa bao gồm các khoản giấy tờ có giá) đến hết tháng 5/2026 đạt hơn 19,97 triệu tỷ đồng, tăng 2,73% so với cuối năm ngoái.

Tổng phương tiện thanh toán và tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng. Nguồn: NHNN.

Diễn biến mặt bằng lãi suất huy động và cho vay

Nguồn cung tiền gửi duy trì đà tăng trưởng tích cực nhờ mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục giữ ở mức cao. Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cho thấy biểu lãi suất huy động bình quân trong tháng 6/2026 của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phần được niêm yết cụ thể như sau:

Kỳ hạn tiền gửi Lãi suất huy động (%/năm) Không kỳ hạn và dưới 1 tháng 0,1 - 0,2 Từ 1 tháng đến dưới 6 tháng 4,0 - 4,6 Từ 6 tháng đến 12 tháng 6,1 - 7,6 Từ trên 12 tháng đến 24 tháng 5,9 - 7,3 Trên 24 tháng 7,1 - 7,8

Thực tế tại một số chi nhánh ngân hàng, các khoản tiền gửi giá trị lớn từ 500 triệu đồng trở lên đang được áp dụng mức lãi suất từ 9%/năm trở lên tùy theo thỏa thuận và kỳ hạn.

Về phía đầu ra, lãi suất cho vay bình quân của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và thương mại cổ phần đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ dao động từ 8,1% đến 10,5%/năm. Đối với các lĩnh vực ưu tiên, lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân bằng VND duy trì ở mức khoảng 3,9%/năm, thấp hơn trần quy định 4%/năm của Ngân hàng Nhà nước. Trong khi đó, lãi suất cho vay bằng USD bình quân đối với các khoản vay mới và cũ hiện ở mức 4,1-5,4%/năm.