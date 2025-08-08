Thời sự Tiến hành sửa chữa đường ĐT.729 đã xuống cấp nghiêm trọng Chiều 8/8, UBND xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng cho biết địa phương phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh sửa chữa, dặm vá đường ĐT.729 qua địa bàn đã xuống cấp nặng nề nhiều năm qua.

Sở Xây dựng Lâm Đồng huy động máy móc phối hợp cùng UBND xã Tà Năng tiến hành sửa chữa đường ĐT.729 từ sáng 8/8

Theo đó, trong chiều 7/8 Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã huy động máy móc, thiết bị vào khu vực đường tỉnh ĐT.729. Trong sáng nay, các phương tiện bắt đầu san bùn đất mặt đường, tiến hành đổ đất đá trám “ổ voi” một đoạn tại thôn Tân Hạ. Tuy nhiên, tới chiều cùng ngày trời mưa lớn kéo dài nên hoạt động sửa chữa phải tạm dừng để đợi thời tiết nắng ráo trở lại mới có thể tiếp tục sửa chữa.

Dặm vá tạm thời những "ổ voi" trên đường ĐT.929

Dự kiến, sau khi san gạt bùn đất các đơn vị sẽ đắp vật liệu, lu lèn đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông. Đối với các vị trí nền đường yếu, lún sâu, các “ổ voi” sẽ được đổ đá để gia cố nền.

UBND xã Tà Năng cho biết, về kinh phí tu sửa đường, địa phương huy động từ nguồn xã hội hóa cũng như vận động các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn hỗ trợ. Riêng thiết bị máy móc, công nhân thi công, sửa chữa đường do Sở Xây dựng đảm nhận.

Đường ĐT.729 có khoảng 7 km xuống cấp nặng nề, lầy lội bùn đất khi mưa xuống khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn

Như Báo Lâm Đồng điện tử phản ánh qua bài viết “Đường tỉnh nắng bụi, mưa lầy dân xã chật vật đi lại”, đường ĐT.729 qua địa bàn xã Tà Năng dài khoảng 15 km qua các thôn: Tân Hạ, Tơ Mrang và Chơ Rung nhưng có khoảng 7km xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn tới đời sống sinh hoạt, sản xuất đối với 430 hộ dân với khoảng 1.800 nhân khẩu sinh sống dọc tuyến đường.

Chủ tịch UBND xã Tà Năng Nguyễn Vũ Linh Sang cho biết, theo nghị quyết dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 của HĐND tỉnh Lâm Đồng cũ ban hành ngày 10/12/2024 thì đường ĐT.729 được phân cấp xây dựng mới kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Bình Thuận (cũ) với chiều dài 50,2 km, khổ đường cấp IV miền núi. Trong đó, có 18 km làm mới, gần 19 km nâng cấp và 13,4 km đã đầu tư với tổng số vốn xây dựng 850 tỷ đồng.

"Sống trâu" gồ ghề khắp mặt đường khiến cho việc đi lại khó khăn ngay cả trong ngày nắng ráo

Dự án xây dựng tuyến đường ĐT.729 có chiều dài 25,8 km, trong đó có khoảng 10,7 km xây dựng mới và 15,1 km nâng cấp, mở rộng. Dự án thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2028 sẽ kết nối đồng bộ với Quốc lộ 28B.