Tiền vệ Anizo Correia thận trọng trước sức mạnh toàn diện của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 Trước trận ra quân bảng A ASEAN Cup 2026, tiền vệ Anizo Correia khẳng định Timor Leste sẽ thi đấu với 100% khả năng nhưng vẫn đặc biệt cảnh giác tuyển Việt Nam.

Trận ra quân tại bảng A ASEAN Cup 2026 hứa hẹn mang đến những diễn biến hấp dẫn khi tuyển Việt Nam chạm trán Timor Leste. Dù bước vào giải đấu với vị thế của một ẩn số đầy quyết tâm, đại diện Timor Leste vẫn dành sự tôn trọng tối đa cho năng lực và vị thế của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Sức mạnh tập thể và vũ khí tinh thần của Timor Leste

Trước thềm cuộc đối đầu trực tiếp, bầu không khí chuẩn bị của Timor Leste diễn ra vô cùng khẩn trương. Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu, tiền vệ Anizo Correia khẳng định đội bóng sẽ bước vào sân với tinh thần chiến đấu cao nhất để cống hiến một màn trình diễn đáng nhớ.

"Được đối đầu với tuyển Việt Nam là một thử thách rất lớn nhưng là cơ hội để chúng tôi thể hiện bản thân. Toàn đội sẽ chiến đấu với 100% khả năng, tuân thủ đấu pháp của ban huấn luyện và cống hiến hết mình trên sân. Chúng tôi luôn tin rằng nếu thi đấu đoàn kết và quyết tâm, Timor Leste có thể tạo nên một trận đấu đáng nhớ," Anizo Correia nhấn mạnh.

Tuyển Việt Nam sẵn sàng đấu Timor Leste.

Nền tảng giúp Timor Leste tự tin chính là lối chơi gắn kết được xây dựng bài bản dưới thời HLV Jose Pedro. Tiền vệ này cho biết chiến lược gia người Bồ Đào Nha luôn coi tinh thần đồng đội là kim chỉ nam hàng đầu, không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào trên sân.

Chính sự gắn kết chặt chẽ đó đã trở thành chìa khóa giúp Timor Leste vượt qua Brunei ở cả hai lượt trận vòng loại, qua đó chính thức giành tấm vé tham dự vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Sự cảnh giác trước tính tổ chức của tuyển Việt Nam

Dù có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng điểm tựa tinh thần lên cao, Anizo Correia vẫn thẳng thắn thừa nhận đẳng cấp vượt trội từ phía tuyển Việt Nam. Theo anh, mối đe dọa không chỉ đến từ những ngôi sao nổi bật trên hàng công mà xuất phát từ tính kết nối của cả hệ thống chiến thuật.

"Chúng tôi rất tôn trọng tuyển Việt Nam vì họ là một đội bóng rất mạnh. HLV cũng luôn nhắc nhở rằng sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm ở ba cầu thủ tấn công nguy hiểm, mà còn ở sự gắn kết của cả tập thể. Đó là điều chúng tôi phải đặc biệt cảnh giác," tiền vệ Timor Leste chia sẻ thêm.

Quyết tâm giành trọn 3 điểm của tuyển Việt Nam

Về phía đội tuyển Việt Nam, thầy trò HLV Kim Sang-sik bước vào giải đấu với mục tiêu tối thượng là giành trọn vẹn 3 điểm trong ngày ra quân. Sự cẩn trọng trước một ẩn số như Timor Leste là điều cần thiết, nhưng bản lĩnh và sự tự tin vẫn là nền tảng để đội tuyển hướng tới chiến thắng.

Một khởi đầu thuận lợi tại bảng A không chỉ giúp tuyển Việt Nam tích lũy điểm số quan trọng mà còn tạo đà tâm lý vững chắc cho hành trình chinh phục danh hiệu tại ASEAN Cup 2026.