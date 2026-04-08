Tiền vệ Leandro Paredes tiếp tục gây phẫn nộ với hành vi phi thể thao tại Boca Juniors Trong trận hòa 2-2 của Boca Juniors, Leandro Paredes lại trở thành tâm điểm chỉ trích khi cố tình sút bóng vào lưng đối thủ đang nằm đau đớn trên sân.

Leandro Paredes một lần nữa khiến truyền thông và người hâm mộ phải nhắc đến mình theo cách không ai mong muốn. Thay vì những đường chuyền sắc lẹm hay khả năng điều tiết lối chơi, cựu tiền vệ Paris Saint-Germain lại trở thành tâm điểm của sự phẫn nộ sau hành vi thiếu kiềm chế trong trận hòa 2-2 giữa Boca Juniors và Newell’s Old Boys tại vòng 3 lượt về giải vô địch quốc gia Argentina hôm 3/8/2026.

Khoảnh khắc bốc đồng trên sân cỏ Argentina

Tình huống tranh cãi diễn ra ở phút 68 của trận đấu. Trong lúc Facundo Guch bên phía Newell’s Old Boys đang nằm trên sân sau một va chạm va nỗ lực tranh chấp, Paredes tiến đến và bất ngờ sút mạnh bóng thẳng vào lưng đối phương. Trọng tài chính ngay lập tức rút thẻ vàng cảnh cáo tiền vệ của Boca Juniors.

Hành động này nhanh chóng dấy lên làn sóng chỉ trích dữ dội trên các nền tảng mạng xã hội. Đông đảo CĐV bày tỏ sự thất vọng trước thói quen ứng xử thiếu chuyên nghiệp của ngôi sao 32 tuổi, cho rằng anh "không bao giờ rút ra bài học" dù đã trải qua hàng loạt sự cố tương tự trong quá khứ.

Bản năng nổi loạn không thể kiểm soát

Sự việc tại giải quốc nội diễn ra chỉ ít ngày sau khi tên tuổi của Paredes xuất hiện trong các bản tin kỷ luật của FIFA. Tại trận chung kết World Cup 2026, nơi tuyển Argentina thất thủ 0-1 trước Tây Ban Nha, Paredes đã vướng vào cuộc xô xát nảy lửa sau tiếng còi còi kết thúc trận đấu. FIFA sau đó đã chính thức mở cuộc điều tra kỷ luật đối với anh cùng hai đồng đội Nahuel Molina và Nicolas Otamendi vì hành vi đánh nguội đối thủ.

Paredes cùng một số cầu thủ Argentina bị điều tra kỷ luật trong tình huống xô xát sau trận chung kết World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Nhìn lại sự nghiệp của Paredes, những khoảnh khắc mất kiểm soát như vậy dường như đã trở thành một hệ thống thói quen khó sửa:

Tứ kết World Cup 2022: Trong trận gặp Hà Lan, anh phạm lỗi nguy hiểm với Nathan Ake rồi lập tức sút bóng thẳng vào khu vực kỹ thuật của đối phương, châm ngòi cho trận bạo loạn trên sân.

Trong trận gặp Hà Lan, anh phạm lỗi nguy hiểm với Nathan Ake rồi lập tức sút bóng thẳng vào khu vực kỹ thuật của đối phương, châm ngòi cho trận bạo loạn trên sân. Tại Roma (2024): Paredes từng bị truất quyền thi đấu trong trận gặp Genoa sau khi nhận liên tiếp hai thẻ vàng chỉ trong vài giây vì thái độ phản ứng gay gắt với trọng tài.

Paredes từng bị truất quyền thi đấu trong trận gặp Genoa sau khi nhận liên tiếp hai thẻ vàng chỉ trong vài giây vì thái độ phản ứng gay gắt với trọng tài. Copa Sudamericana (7/2026): Anh tiếp tục vướng vào vụ tranh cãi căng thẳng khi trọng tài Wilmar Roldan đã phải dùng tay đẩy anh ra trong trận gặp O’Higgins.

Tài năng bị che mờ bởi cái đầu nóng

Về mặt chuyên môn, Leandro Paredes vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ tư duy chiến thuật thông minh và khả năng phân phối bóng nhãn quan rộng. Tuy nhiên, tính khí nóng nảy bất chấp hậu quả đang trở thành lực cản lớn nhất, liên tục che mờ những giá trị chuyên môn mà anh mang lại cho cả Boca Juniors lẫn đội tuyển quốc gia Argentina.