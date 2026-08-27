Tiền vệ Nguyễn Quang Hải chính thức vượt Lê Công Vinh, lập cú đúp kỷ lục lịch sử Với 88 lần ra sân và 3 lần đăng quang giải vô địch Đông Nam Á, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã chính thức vượt qua huyền thoại Lê Công Vinh để đi vào lịch sử bóng đá.

Tối 26/8 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, trận chung kết lượt về đầy kịch tính giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan khép lại với tỷ số hòa 2-2. Kết quả này không chỉ mang về chiếc cúp vô địch mà còn đánh dấu thời khắc tiền vệ đội trưởng Nguyễn Quang Hải chính thức bước vào ngôi đền của những huyền thoại bóng đá nước nhà với hai siêu kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Quang Hải lập kỷ lục sau khi cùng Việt Nam đăng quang ASEAN Cup.

Xô đổ cột mốc lịch sử của cựu tiền đạo Lê Công Vinh

Được tung vào sân trong hiệp hai của trận so tài căng thẳng với Thái Lan, cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Công an Hà Nội đã có lần thứ 88 khoác áo đội tuyển quốc gia. Con số này đưa ngôi sao sinh năm 1997 vượt qua kỷ lục 83 lần ra sân từng được nắm giữ bởi cựu tiền đạo Lê Công Vinh suốt nhiều năm qua.

Sự bền bỉ và ổn định qua từng chiến dịch lớn nhỏ đã giúp người quân trưởng của tuyển Việt Nam dần khẳng định vị thế không thể thay thế. Đây là thành quả xứng đáng cho một hành trình cống hiến không ngừng nghỉ ở cấp độ cao nhất.

Cầu thủ Việt Nam duy nhất sở hữu 3 danh hiệu khu vực

Bên cạnh kỷ lục về số trận thi đấu quốc tế, Nguyễn Quang Hải còn tạo nên dấu ấn độc nhất vô nhị khi trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên 3 lần bước lên đỉnh vinh quang tại đấu trường Đông Nam Á.

Trước thềm giải đấu năm 2026, bóng đá Việt Nam từng ghi nhận 5 gương mặt có hai lần nâng cúp gồm Quang Hải, Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Tiến Linh. Tuy nhiên, Quang Hải là cái tên duy nhất trong nhóm cựu binh này góp mặt ở giải đấu năm nay, qua đó độc chiếm kỷ lục với bộ sưu tập 3 chức vô địch danh giá.

Sự tiếp nối thế hệ và những mục tiêu tương lai

Sau giải đấu này, nhóm cầu thủ sở hữu hai lần đăng quang khu vực tiếp tục được mở rộng với các gương mặt như Thành Chung, Việt Anh, Xuân Mạnh, Văn Vĩ, Tiến Anh, Đoàn Văn Hậu, Hoàng Đức, Xuân Son, Hai Long cùng bộ đôi thủ môn Đặng Văn Lâm và Trần Trung Kiên. Trong đó, thủ thành Trung Kiên có điểm nhấn đặc biệt khi đã sở hữu hai danh hiệu dù chưa có trận đấu ra sân chính thức.

Ngoài ra, những nhân tố mới như Đình Bắc, Việt Cường, Tài Lộc, Hoàng Hên hay thủ môn Lê Giang Patrik cũng có lần đầu tiên chạm tay vào chiếc cúp vô địch. Với phong độ hiện tại, Quang Hải được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài kỷ lục ra sân khi cùng tuyển Việt Nam hướng đến các đấu trường lớn sắp tới là FIFA ASEAN Cup 2026 và Asian Cup 2027.