Tiền vệ Tijjani Reijnders chia tay Manchester City sang Al Qadsiah sau 12 tháng mờ nhạt Sau một năm cập bến Manchester City, tiền vệ Tijjani Reijnders chuẩn bị sang Saudi Arabia khoác áo Al Qadsiah do không thể thích nghi với chiến thuật tại Etihad.

Tijjani Reijnders chuẩn bị hoàn tất thủ tục chuyển nhượng gia nhập câu lạc bộ Al Qadsiah tại Saudi Arabia, khép lại hành trình vỏn vẹn 12 tháng khoác áo Manchester City. Tới Etihad với vị thế Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A, tiền vệ người Hà Lan từng nhận được nhiều sự kỳ vọng, nhưng cuộc chia tay chóng vánh này đã phơi bày những vướng mắc trong chiến lược nhân sự lẫn tính toán chiến thuật của đội bóng.

Sự bất lực của ban huấn luyện và rào cản chiến thuật

Tân huấn luyện viên Enzo Maresca đã thẳng thắn chia sẻ về quyết định rời đi của học trò: "Rất khó để thuyết phục một cầu thủ khi tâm trí họ đã quyết định rời đi." Phát biểu này phản ánh thực tế rằng Reijnders không còn tìm thấy niềm tin lẫn động lực cống hiến tại nửa xanh thành Manchester.

Tijjani Reijnders rời Man City trong nỗi thất vọng. Ảnh: Getty Images.

Gia nhập Manchester City vào mùa hè 2025 – thời điểm đội bóng tiến hành tái thiết tuyến giữa sau khi chia tay Kevin De Bruyne và Ilkay Gundogan – Reijnders được kỳ vọng sẽ cung cấp nguồn năng lượng, khả năng kéo bóng và bùng nổ ở khu vực trung lộ. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa bóng đá Ý và Anh nhanh chóng trở thành chướng ngại lớn đối với tiền vệ 28 tuổi.

Tại AC Milan, Reijnders thăng hoa nhờ lối chơi lùi sâu, làm nhiệm vụ điều tiết nhịp độ và triển khai bóng từ tuyến dưới. Trái lại, Pep Guardiola lại muốn biến anh thành mẫu tiền vệ xâm nhập vòng cấm tương tự Gundogan để hỗ trợ Erling Haaland. Việc liên tục phải áp sát các khối phòng ngự lùi sâu đặc trưng ở Ngoại hạng Anh khiến Reijnders rơi vào trạng thái lạc nhịp.

Bên cạnh đó, khả năng tranh chấp và đóng góp phòng ngự hạn chế khiến ngôi sao người Hà Lan dễ dàng bị yếu thế. Ở một giải đấu đòi hỏi thể lực cao, việc thiếu nhạy bén trong các tình huống tranh chấp bóng hai đã trở thành gánh nặng lớn cho hệ thống phòng ngự của Manchester City.

Cú tụt dốc phong độ và cánh cửa đóng sầm tại Etihad

Dù có khoảng thời gian thi đấu bùng nổ vào tháng 12 và tháng 1 với 4 bàn thắng sau 7 trận, Reijnders vẫn không giữ được vị trí chính thức. Từ đầu tháng 2 cho đến cuối mùa giải, tiền vệ này phải ngồi dự bị trọn vẹn 9 trong tổng số 14 trận tại Ngoại hạng Anh và chỉ có vỏn vẹn 2 lần được xếp đá chính.

Tijjani Reijnders muốn được ra sân thường xuyên. Ảnh: Getty Images.

Sự trở lại của Rodri cùng phong độ ổn định từ Bernardo Silva đã bịt kín hoàn toàn cơ hội thi đấu lùi sâu - vị trí sở trường của Reijnders. Khi cảm giác không còn được ban huấn luyện tin tưởng gia tăng, cầu thủ người Hà Lan chủ động tìm kiếm bến đỗ mới nhằm đảm bảo cơ hội ra sân thường xuyên.

Ngay cả khi Enzo Maresca tiếp quản chiếc ghế nóng và tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của anh trong giai đoạn tiền mùa giải ở vai trò lùi sâu quen thuộc, quyết định ra đi của Reijnders vẫn không thể đảo ngược.

Hồi chuông cảnh báo cho bộ máy chuyển nhượng Manchester City

Sự ra đi của Reijnders chỉ sau 1 năm không chỉ là câu chuyện cá nhân mà còn đặt ra dấu hỏi lớn cho định hướng chuyển nhượng của Manchester City. Dưới sự quản lý của Giám đốc bóng đá Hugo Viana – người thay thế Txiki Begiristain – đội chủ sân Etihad đang trải qua cuộc thanh lọc lực lượng quy mô lớn.

Bên cạnh Reijnders, những trường hợp như James Trafford (chuyển sang Leeds) hay Omar Marmoush cũng rơi vào tình cảnh chán nản chỉ sau thời gian ngắn gia nhập. Dù sở hữu những điểm sáng như Antoine Semenyo hay Marc Guehi, các thương vụ chóng vánh cho thấy bài toán tương thích chiến thuật vẫn chưa được tính toán thấu đáo.

Khép lại hành trình ngắn ngủi tại Ngoại hạng Anh để chuyển tới Trung Đông, câu chuyện của Reijnders là minh chứng rõ nét cho thấy sự khốc liệt tại Etihad: một ngôi sao đẳng cấp ở Serie A vẫn có thể bị đào thải nhanh chóng nếu không thể thích nghi với áp lực cực lớn tại giải đấu này.