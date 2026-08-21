Văn hóa - Giải trí Tiếng hát nối liền bản làng Từ những lời ca, điệu múa của thiếu nhi 8 địa bàn vùng biên Lâm Đồng tại Liên hoan “Tiếng hát nối liền bản làng” đã mở ra không gian để các em gặp gỡ, thể hiện năng khiếu và giới thiệu những sắc màu văn hóa của quê hương.

Các em thiếu nhi tự tin thể hiện những tiết mục được dàn dựng công phu

Vừa qua, Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Liên hoan tiếng hát thiếu nhi các dân tộc năm 2026 với chủ đề “Tiếng hát nối liền bản làng”. Tham gia liên hoan có thiếu nhi đến từ các xã: Tuy Đức, Quảng Trực, Thuận Hạnh, Đức An, Trường Xuân, Thuận An, Đắk Song và Đắk Wil.

Hội trường UBND xã Tuy Đức những ngày giữa tháng 8 trở nên rộn ràng hơn bởi tiếng hát, tiếng nhạc và những bước múa của hơn 200 thiếu nhi đến từ 8 xã vùng biên Lâm Đồng. Mỗi đội mang đến một chương trình với cách thể hiện riêng, nhưng cùng gặp nhau ở tình yêu quê hương, đất nước và những giá trị văn hóa được nuôi dưỡng từ chính bản làng nơi các em sinh sống.

Các tiết mục được dàn dựng với phần hát làm chủ đạo, kết hợp múa phụ họa. Bên cạnh những ca khúc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, quê hương, đất nước và truyền thống Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, nhiều tiết mục đưa vào những sắc màu văn hóa gắn với đời sống cộng đồng ở từng địa phương.

Ở xã Thuận An, văn hóa cộng đồng được hình thành trong không gian có sự hiện diện của nhiều dân tộc. Trong đó, bon Bu Đắk và Sar Pa là những địa bàn gắn với cộng đồng M’nông, nơi các giá trị văn hóa truyền thống vẫn được gìn giữ qua sinh hoạt cộng đồng, dân ca và cồng chiêng.

Những lời ca, điệu múa mang tình yêu quê hương, đất nước

Đó cũng là môi trường để những người trẻ như anh Y A Rôn, Bí thư Đoàn xã Thuận An, kết nối thanh niên với văn hóa truyền thống. Từ năm 2021, anh vận động thành lập Câu lạc bộ Cồng chiêng liên bon Bu Đắk - Sar Pa với 31 thành viên; sau đó tiếp tục duy trì hoạt động văn nghệ truyền thống, tạo không gian để người trẻ học hát dân ca, tập đánh chiêng M’nông và cùng nhau biểu diễn.

“Muốn thanh niên và bà con làm theo thì bản thân mình phải làm gương trước. Tôi luôn cố gắng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để các bạn trẻ có cơ hội tham gia, vừa sinh hoạt, vừa phát triển kinh tế, góp phần giúp đỡ cộng đồng”, anh Y A Rôn nói.

Tinh thần ấy cũng được tiếp nối trong việc tạo môi trường để thiếu nhi thể hiện năng khiếu. Từ trường học, các buổi sinh hoạt Đội đến những hoạt động văn hóa ở thôn, bon, các em có thêm cơ hội rèn luyện, tự tin đứng trên sân khấu và tiếp nhận những giá trị văn hóa được trao truyền trong cộng đồng.

Trong số những gương mặt để lại dấu ấn tại liên hoan lần này có Nguyễn Bảo Thiên Kim, học sinh lớp 8A2, Trường THCS Nguyễn Chí Thanh, xã Thuận An. Thiên Kim được Ban Tổ chức trao giải “Giọng hát triển vọng nhất”.

“Em rất vui khi được tham gia liên hoan và được gặp các bạn thiếu nhi ở nhiều địa phương. Em thích nhất là mỗi đội có một cách biểu diễn và màu sắc riêng, qua đó em biết thêm nhiều nét văn hóa của các bạn”, Thiên Kim chia sẻ.

Kết thúc liên hoan, Đoàn xã Thuận An giành giải Nhất; Đoàn xã Đức An và Trường Xuân nhận giải Nhì; Tuy Đức và Quảng Trực nhận giải Ba. 3 giải Khuyến khích thuộc về Đắk Wil, Đắk Song và Thuận Hạnh.

Liên hoan tạo sân chơi để thiếu nhi vùng biên phát huy năng khiếu, giao lưu

Anh Đoàn Minh Tâm, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Lâm Đồng khẳng định, liên hoan là hoạt động cụ thể để chăm lo đời sống tinh thần, tạo điều kiện cho thiếu nhi vùng biên được giao lưu, phát huy năng khiếu và nuôi dưỡng tình yêu quê hương. “Qua những tiếng hát, điệu múa, các em thêm tự tin thể hiện mình, hiểu và trân trọng những giá trị văn hóa của quê hương, của các dân tộc; từ đó cùng nhau giữ gìn, phát huy những nét đẹp ấy và để tiếng hát thiếu nhi tiếp tục vang lên, kết nối những bản làng vùng biên”, anh Tâm nhấn mạnh.