Pháp luật - Đời sống Tiếp bước cha bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân Ký ức về người cha hi sinh trong Chuyên án F101 trở thành động lực để Trung tá Lâm Trịnh Quỳnh Hương tiếp tục cống hiến vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Trung tá Lâm Trịnh Quỳnh Hương xúc động khi xem lại hình ảnh về người cha và đồng đội trong Chuyên án F101. Ảnh Lê Tiến

Di sản từ người cha

Tháng 7, khi cả nước hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ, câu chuyện của Trung tá Lâm Trịnh Quỳnh Hương - Phó Đội trưởng Đội Tham mưu, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lâm Đồng càng gợi nhiều suy ngẫm. Chị là con gái của Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân - Liệt sĩ Lâm Văn Thạnh, người đã anh dũng hi sinh trong quá trình thực hiện Chuyên án F101 đấu tranh với FULRO trên địa bàn Lâm Đồng.

Sự hi sinh của Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Lâm Văn Thạnh để lại nỗi mất mát lớn đối với gia đình. Cha hi sinh khi Quỳnh Hương còn nhỏ. Hình ảnh người chiến sĩ công an dũng cảm được chị gìn giữ qua lời kể của mẹ, người thân và những đồng đội từng sát cánh cùng ông. Chính những ký ức ấy đã nuôi dưỡng niềm tự hào và trách nhiệm tiếp nối truyền thống gia đình.

Trung tá Lâm Trịnh Quỳnh Hương tìm tên người cha, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Liệt sĩ Lâm Văn Thạnh, trên bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh Lê Tiến

Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và lực lượng công an đối với gia đình liệt sĩ tiếp thêm động lực để chị thực hiện ước mơ trở thành chiến sĩ Công an Nhân dân. Với Quỳnh Hương, khoác lên mình sắc phục Công an Nhân dân không chỉ là lựa chọn nghề nghiệp mà còn là cách tiếp nối truyền thống của cha. Mỗi lần tham gia các hoạt động tri ân gia đình chính sách hay gặp lại đồng đội cũ của cha, chị càng hiểu hơn giá trị của sự hi sinh và trách nhiệm của người chiến sĩ công an hôm nay.

Nếu người cha từng chiến đấu vì sự bình yên của vùng đất Tây Nguyên, thì hôm nay, người con gái tiếp tục góp sức giữ gìn trật tự, an toàn giao thông và phục vụ Nhân dân. Dẫu nhiệm vụ ở hai thời kỳ khác nhau, điểm chung vẫn là tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Tiếp nối bằng hành động

Nhiều năm công tác trong lực lượng CSGT, Trung tá Lâm Trịnh Quỳnh Hương được đồng đội và người dân quý mến bởi tác phong chuẩn mực, ứng xử đúng mực và sự kiên quyết khi thực thi nhiệm vụ.

Trung tá Lâm Trịnh Quỳnh Hương xem lại tư liệu về người cha tại phòng truyền thống. Ảnh: Lê Tiến

Với chị, xử lý vi phạm không chỉ là áp dụng đúng quy định pháp luật mà còn giúp người dân hiểu và tự giác chấp hành. Vì vậy, mỗi lần tiếp xúc với người vi phạm, nữ cán bộ đều kiên nhẫn lắng nghe, giải thích rõ quy định của pháp luật. Mỗi trường hợp người dân tự giác chấp hành sau khi được tuyên truyền, nhắc nhở càng tiếp thêm động lực để chị kiên trì với cách làm gần dân.

“ Mỗi lần gặp khó khăn trong công việc hay cuộc sống, tôi lại nghĩ về cha, nghĩ về những người đồng đội của ông đã nằm lại. Sự hi sinh của thế hệ đi trước luôn nhắc nhở tôi phải sống có trách nhiệm hơn, làm việc tốt hơn mỗi ngày”.

Trung tá Lâm Trịnh Quỳnh Hương

Trên cương vị Phó Đội trưởng Đội Tham mưu, chị trực tiếp tham gia xây dựng các phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Những kinh nghiệm tích lũy từ thực tiễn giúp các kế hoạch, phương án ngày càng sát với yêu cầu công tác.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, Trung tá Quỳnh Hương còn tích cực tham gia công tác hội phụ nữ, cùng đồng đội thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ hội viên và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Trung tá Lâm Trịnh Quỳnh Hương cùng đồng đội dâng hương tại Di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng - Ảnh Lê Tiến

Đánh giá về nữ cán bộ của đơn vị, Đại tá Nguyễn Văn Tiếp - Trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Đồng chí Lâm Trịnh Quỳnh Hương luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong lối sống, tận tụy với nhiệm vụ và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Dù ở cương vị nào, đồng chí cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng CSGT”.

Gần nửa thế kỷ sau khi Chuyên án F101 được xác lập, ký ức về những người đã ngã xuống vẫn được gìn giữ trong nhiều gia đình cán bộ, chiến sĩ công an. Với Trung tá Lâm Trịnh Quỳnh Hương, truyền thống ấy được tiếp nối bằng trách nhiệm, sự tận tụy và những việc làm bình dị trên mỗi cương vị công tác.