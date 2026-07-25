Giáo dục - Đào tạo Tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" từ mái trường Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động tri ân với nhiều hình thức ý nghĩa.

Từ chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi gia đình chính sách đến các hành trình về nguồn, mỗi hoạt động đều góp phần gìn giữ truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa" và nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với lịch sử dân tộc.

Đoàn viên thanh niên trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai dọn vệ sinh tại Đài tưởng niệm và Bia ghi danh Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng ở xã Lương Sơn

Tại Đài tưởng niệm và Bia ghi danh Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng ở xã Lương Sơn, những đoàn viên Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai lặng lẽ nhổ cỏ, lau từng tấm bia, thay những bình hoa mới rồi thành kính thắp nén hương tri ân các anh hùng liệt sĩ. Giữa cái nắng tháng Bảy, không khí nơi đây trở nên rộn ràng nhưng vẫn giữ nguyên sự trang nghiêm vốn có.

Không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc, chỉnh trang các địa chỉ đỏ, hoạt động tri ân còn được tiếp nối bằng những chuyến thăm các gia đình chính sách. Theo đó, Đoàn trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai phối hợp với Đoàn xã Lương Sơn đến thăm hỏi, trao tặng những phần quà nghĩa tình cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn; đồng thời lắng nghe những câu chuyện về chiến tranh, về một thời tuổi trẻ cống hiến cho Tổ quốc. Những ký ức của người trong cuộc khiến lịch sử trở nên gần gũi, chân thực hơn bất kỳ bài giảng nào.

Đoàn trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai phối hợp với Đoàn xã Lương Sơn đến thăm hỏi và trao tặng quà tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng

Còn tại xã Cát Tiên, cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Nam Ninh tổ chức thăm hỏi bệnh binh Hà Mạnh Hùng. Biết ông tuổi cao, sức khỏe yếu, các thầy cô không chỉ trao tặng phần quà mà còn cùng gia đình dọn dẹp nhà cửa, hỗ trợ những công việc thường ngày.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Nam Ninh đến thăm bệnh binh Hà Mạnh Hùng

Những hành động giản dị ấy thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của nhà trường đối với người có công, góp phần làm nên những câu chuyện ấm áp trong tháng Bảy tri ân.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Nam Ninh dọn dẹp nhà cửa, hỗ trợ những công việc thường ngày cho bác Hùng

Ở Trường Tiểu học Gia Viễn (xã Cát Tiên 3), sự tri ân được gửi gắm qua những cuộc gặp gỡ gần gũi với các gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn. Lãnh đạo nhà trường cùng các đoàn thể đã đến thăm hỏi, trao những phần quà và lắng nghe những câu chuyện về sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước.

Trường Tiểu học Gia Viễn đến thăm, tặng quà các gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ

Trong khi đó, Tại Trường THPT Hàm Thuận Nam, đội hình Hoa phượng đỏ tổ chức ra quân vệ sinh khuôn viên Tượng đài Liệt sĩ. Hoạt động này được nhà trường duy trì thường xuyên vào dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ, không chỉ góp phần chăm sóc các công trình ghi công mà còn tạo cơ hội để đoàn viên, thanh niên tìm hiểu, cảm nhận sâu sắc hơn về sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Cô Bùi Thị Mai Trâm, Bí thư Đoàn trường, cho biết thông qua những việc làm cụ thể như chăm sóc nghĩa trang, công trình tưởng niệm hay thăm hỏi gia đình chính sách, học sinh có thêm những trải nghiệm thực tế về truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa", từ đó hình thành ý thức sống trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội.

Đội hình Hoa phượng đỏ Trường THPT Hàm Thuận Nam đồng loạt ra quân vệ sinh khuôn viên Tượng đài Liệt sĩ

Điểm chung của những hoạt động diễn ra trong tháng 7 tại các trường học là lấy trải nghiệm thực tế để giáo dục truyền thống. Thay vì những khẩu hiệu khô cứng, các trường học đã đưa học sinh đến với những “địa chỉ đỏ”, gặp gỡ những nhân chứng lịch sử, trực tiếp tham gia các hoạt động tri ân. Qua đó, lòng biết ơn được nuôi dưỡng từ những hành động nhỏ, để mỗi đoàn viên, học sinh hiểu rằng sự bình yên hôm nay được đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ cha anh.