Y tế - Sức khỏe Tiếp sức cho tuyến y tế cơ sở Dù được đầu tư xây dựng mới, chính thức đưa vào hoạt động từ năm 2021, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, Phòng khám Đa khoa khu vực (KĐKKV) Hàm Cần (xã Hàm Thạnh) vẫn còn khó khăn trong quá trình vận hành. Điều này ít nhiều phần nào ảnh hưởng đến công tác chăm sóc sức khỏe người dân.

Siêu âm bệnh nhân tại Phòng KĐKKV Hàm Cần (xã Hàm Thạnh)

Đã nâng cấp, nhưng chưa đủ

Trước đây, Phòng KĐKKV Hàm Cần hoạt động trong khu nhà xuống cấp, diện tích chật hẹp, thiếu phòng chức năng và trang thiết bị. Nhân viên y tế làm việc thiếu thốn đủ bề, từ không gian đến thiết bị chuyên môn. Sau khi được đầu tư xây mới, phòng khám khang trang hơn và đi vào hoạt động từ năm 2021, với đầy đủ các phòng chức năng và bổ sung thiết bị như máy X-quang, máy xét nghiệm… Nhờ đó, chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân địa phương được cải thiện.

Sau thời gian vận hành, đến nay, phòng khám này vẫn còn một số khó khăn chưa được khắc phục. Chẳng hạn, chưa có nhà để xe cấp cứu; khuôn viên xung quanh phòng khám chưa được lát gạch hay tráng xi-măng. Vào mùa nắng thì bụi, mùa mưa thì lầy lội, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và gây bất tiện cho bệnh nhân. Đặc biệt là người cao tuổi, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ.

Bác sĩ Cao Thị Bông - Phó Trưởng Phòng KĐKKV Hàm Cần chia sẻ: Về trang thiết bị, đơn vị hiện chỉ có 7 máy vi tính, 5 máy in phục vụ chuyên môn, nhưng phần lớn đã cũ, thường xuyên trục trặc, hư hỏng. Khi in toa thuốc, máy in đứng hoặc máy vi tính bị treo. Vì vậy, quy trình khám - kê đơn - phát thuốc bị gián đoạn, khiến bệnh nhân phải chờ lâu. Đồng thời, tạo thêm áp lực cho nhân viên y tế. Trong bối cảnh ngành y tế đang đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai bệnh án điện tử và kết nối dữ liệu với hệ thống bảo hiểm xã hội; việc thiếu thiết bị công nghệ thông tin đảm bảo vận hành ổn định đang là rào cản lớn với tuyến y tế cơ sở như Phòng KĐKKV Hàm Cần.

Vai trò “đa nhiệm”

Theo bác sĩ Bông, thỉnh thoảng, tình trạng thiếu thuốc cục bộ (tuần hoàn não, kháng sinh và thuốc bổ trợ khác) xảy ra vào giữa và cuối tháng do lượng bệnh nhân tăng đột biến dù đã dự trù thuốc từ đầu tháng theo quy định. Tuy nhiên, Phòng khám phối hợp Trung tâm Y tế khu vực khắc phục ngay. Việc cấp phát thuốc phải tuân thủ đúng quy định, phù hợp với loại bệnh, thể trạng từng người nhằm đảm bảo quyền lợi người bệnh và không ảnh hưởng đến việc thanh toán bảo hiểm y tế.

Mỗi ngày, Phòng KĐKKV Hàm Cần tiếp nhận trung bình từ 80 - 120 lượt bệnh nhân, chủ yếu là người cao tuổi mắc bệnh mãn tính. Đây là con số đáng kể so với quy mô xã Hàm Thạnh rộng hơn 440 km², dân số hơn 16.300 người. Không chỉ thực hiện công tác khám, chữa bệnh với các dịch vụ như khám nội – nhi – sản, xét nghiệm, siêu âm, tiêm chủng… phòng khám còn đảm trách nhiệm vụ y tế dự phòng, truyền thông giáo dục sức khỏe, theo dõi bệnh lây nhiễm, bệnh không lây nhiễm và triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Đội ngũ nhân viên y tế làm việc theo ca, luân phiên trực 24/24, sẵn sàng cấp cứu và hỗ trợ kịp thời cho người dân trong khu vực. Điều này góp phần giảm tải cho tuyến trên, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại địa phương.

Thiết nghĩ, để phát huy hiệu quả đầu tư, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân, Phòng KĐKKV Hàm Cần rất cần sự quan tâm hơn nữa về hạng mục phụ trợ, trang thiết bị và nguồn lực y tế. Nhất là trong bối cảnh toàn ngành đang thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng y tế tuyến cơ sở.