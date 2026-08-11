Đời sống Tiếp sức để đồng bào vươn lên Với nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), thiếu vốn là một trong những trở ngại lớn trên hành trình thoát nghèo. Một khoản vay có thể trở thành điểm khởi đầu cho một sinh kế mới. Với những gia đình còn khó khăn, một khoản hỗ trợ học tập cũng có thể giúp con em họ vững bước hơn trên hành trình đến trường. Những chính sách vừa được HĐND tỉnh Lâm Đồng thông qua tại Kỳ họp thứ 5 đang mở thêm những cơ hội như vậy.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh kiểm tra thực tế Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An

“Đòn bẩy” tiếp sức

Ở nhiều vùng đồng bào DTTS, câu chuyện phát triển kinh tế không thiếu đất hay thiếu lao động mà thường “vướng” ở nguồn vốn. Muốn cải tạo vườn cây, mua vật tư, đầu tư hệ thống tưới, mở rộng sản xuất hay chuyển đổi cây trồng, người dân đều cần một khoản tiền ban đầu. Thế nhưng, với những hộ thu nhập chưa ổn định, chi phí lãi vay cũng là một áp lực không nhỏ. Chính vì vậy, chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026 - 2030 được HĐND tỉnh thông qua được kỳ vọng sẽ tạo thêm một “đòn bẩy” để người dân mạnh dạn đầu tư sản xuất.

Theo nghị quyết, hộ đồng bào DTTS thường trú trên địa bàn tỉnh, kể cả trường hợp chỉ có vợ hoặc chồng là người DTTS, khi vay vốn tại các ngân hàng thương mại để sản xuất, kinh doanh sẽ được hỗ trợ 40% số tiền lãi, nhưng tối đa không quá 10 triệu đồng/hộ/năm. Chính sách áp dụng đối với các khoản vay phát sinh lãi suất từ ngày nghị quyết có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2030. Người dân thuộc diện thụ hưởng thực hiện hồ sơ tại UBND cấp xã nơi thường trú.

Với một hộ đang tính toán từng khoản chi phí đầu vào, mức hỗ trợ này có thể không phải là số tiền quá lớn. Nhưng nếu được sử dụng đúng chỗ, đúng thời điểm, khoản hỗ trợ lãi vay sẽ giúp giảm áp lực tài chính, tạo thêm dư địa để người dân đầu tư cho sản xuất.

Quan trọng hơn, chính sách có thể tạo tâm lý mạnh dạn làm ăn. Thay vì chỉ sản xuất ở quy mô nhỏ, người dân có thêm điều kiện cải tạo vườn, đầu tư máy móc, áp dụng kỹ thuật mới hoặc chuyển sang những mô hình có hiệu quả kinh tế cao hơn. Ông Ndu Ha Biên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đam Rông 2 cho rằng, việc HĐND tỉnh ban hành những chính sách thiết thực, kịp thời sẽ tạo thêm nguồn lực để đồng bào DTTS phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, vốn chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi cùng cách làm phù hợp. Thực tế cho thấy, nguy cơ tái nghèo vẫn còn đối với một bộ phận hộ đồng bào DTTS. Vì vậy, bên cạnh hỗ trợ vốn, việc hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả, hỗ trợ chế biến và tìm đầu ra cho sản phẩm cũng cần được quan tâm.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết quan trọng hỗ trợ vốn cho đồng bào DTTS và học sinh DTTS tỉnh Lâm Đồng

Đặc biệt, với những sản phẩm có thế mạnh như: sầu riêng, chanh dây và các loại nông sản đặc trưng, việc hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ sẽ giúp người dân giảm tình trạng sản xuất manh mún, hạn chế phụ thuộc vào thương lái và từng bước nâng giá trị nông sản.

Khi người dân có vốn, biết cách sử dụng vốn và có thị trường tiêu thụ ổn định, chính sách hỗ trợ mới thực sự trở thành “đòn bẩy” cho sinh kế bền vững.

Không để ước mơ giảng đường dang dở

Nếu chính sách hỗ trợ lãi vay hướng tới việc tạo sinh kế cho gia đình thì chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên DTTS lại hướng tới một nguồn lực lâu dài hơn: tri thức. Với những gia đình còn khó khăn, nuôi một người con học đại học, cao đẳng hay trung cấp là cả một khoản đầu tư không nhỏ. Ngoài học phí, còn tiền thuê trọ, đi lại, sách vở, ăn ở và nhiều chi phí phát sinh khác. Với sinh viên học xa nhà, chỉ một khoản hỗ trợ vừa phải cũng có thể giúp gia đình vơi đi một phần gánh nặng.

Theo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên DTTS trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2031, học sinh, sinh viên DTTS đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp trong cả nước, đáp ứng điều kiện về thời gian thường trú tại Lâm Đồng, được hỗ trợ 400.000 đồng/người/tháng, trong 10 tháng của mỗi năm học.

400.000 đồng mỗi tháng có thể là tiền thuê một phần phòng trọ, tiền xăng xe, mua sách vở hoặc những khoản chi tiêu thiết yếu của một sinh viên xa nhà. Với gia đình có hoàn cảnh khó khăn, sự hỗ trợ ấy càng có ý nghĩa khi được duy trì trong suốt năm học. Nhưng giá trị lớn hơn của chính sách nằm ở chỗ: giúp con em đồng bào DTTS có thêm cơ hội học tập, tích lũy kiến thức và nghề nghiệp, để sau này trở về lập nghiệp hoặc tìm kiếm việc làm ổn định.

Một người trẻ có nghề nghiệp, có kiến thức không chỉ thay đổi cuộc sống của bản thân mà còn có thể trở thành lực lượng quan trọng để thay đổi cách nghĩ, cách làm trong gia đình và cộng đồng. Từ một sinh viên được tiếp sức hôm nay có thể hình thành một kỹ thuật viên, giáo viên, cán bộ, kỹ sư, doanh nhân... góp phần tạo ra những giá trị mới cho quê hương ngày mai.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung nhấn mạnh, chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình DTTS và hỗ trợ học sinh, sinh viên DTTS có ý nghĩa thiết thực trong phát triển sản xuất, ổn định sinh kế, nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, việc triển khai cũng cần được thực hiện đồng bộ, công khai và dễ tiếp cận. Người dân cần được biết rõ mình có thuộc diện thụ hưởng hay không, được hỗ trợ bao nhiêu, thủ tục như thế nào và thực hiện ở đâu. Các địa phương phải rà soát đúng đối tượng, tránh bỏ sót hoặc trùng lặp.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cũng có vai trò quan trọng trong tuyên truyền, hướng dẫn, giúp người dân hiểu đúng và chủ động tiếp cận chính sách.

Tiếp sức về vốn giúp đồng bào DTTS vươn lên phát triển sản xuất

Từ một khoản hỗ trợ lãi vay đến một phần chi phí học tập, những chính sách ấy đều bắt đầu từ những nhu cầu rất cụ thể của cuộc sống. Một hộ gia đình có thêm vốn có thể mở rộng sản xuất; một người trẻ có thêm điều kiện tiếp tục học tập có thể mở ra tương lai khác cho chính mình và gia đình.

Bởi vậy, điều mà người dân mong đợi không chỉ là một khoản hỗ trợ trước mắt, mà là một cơ hội để tự mình vươn lên. Khi đồng vốn được trao đúng người, sử dụng đúng mục đích; khi nông sản có đầu ra ổn định; khi con em DTTS có cơ hội học hành đến nơi đến chốn, chính sách sẽ không chỉ giúp giải quyết khó khăn hôm nay mà còn tạo nền tảng cho những sinh kế bền vững và một tương lai tốt đẹp hơn.