Kinh tế “Tiếp sức” phát triển sản xuất - kinh doanh Thông qua việc hỗ trợ thiết thực, đáp ứng nhu cầu sản xuất - kinh doanh, ngành chức năng của tỉnh đã “tiếp sức” góp phần giúp doanh nghiệp, hợp tác xã tại địa phương hướng đến phát triển bền vững trong tình hình mới…

Tổ chức nghiệm thu đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại các đơn vị thụ hưởng trong thời gian qua. Ảnh minh họa

Hỗ trợ thiết thực

Trong tháng 7 vừa qua, Sở Công thương Lâm Đồng ban hành loạt quyết định thực hiện đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Cụ thể trong đợt này, trên địa bàn tỉnh có 20 đơn vị (chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã) được thụ hưởng với kinh phí hỗ trợ 1,97 tỷ đồng từ chương trình khuyến công địa phương năm 2026. Cùng kinh phí đối ứng hơn 5,85 tỷ đồng, các đơn vị tập trung đầu tư đổi mới máy móc phục vụ sản xuất, nâng cao năng suất lẫn giá trị sản phẩm gắn với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Bên cạnh đó, chương trình còn hỗ trợ xây dựng và đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, máy móc thiết bị cơ khí phục vụ sản xuất chế biến nông sản cho một số doanh nghiệp tại Lâm Đồng.

Là đơn vị được thụ hưởng, ông Trần Thanh Hiếu - Giám đốc Công ty TNHH Bao bì Trung Phát tại xã Hàm Tân cho rằng, đây là sự hỗ trợ mang ý nghĩa thiết thực. Mặc dù đề án chỉ hỗ trợ một phần kinh phí (100 triệu đồng), song lại là nguồn vốn “tiếp sức” giúp doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, ứng dụng máy móc tiên tiến trong sản xuất bao bì carton để từng bước phát triển và đứng vững trên thị trường… Với Hợp tác xã Kinh doanh thương mại dịch vụ chế biến nông sản DiLin trên địa bàn xã Hòa Bắc cũng được hỗ trợ kinh phí khuyến công để đầu tư, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến mắc ca. Bà Phạm Thị Út - Giám đốc Hợp tác xã ghi nhận đây không chỉ là sự hỗ trợ về kinh phí mà còn là sự động viên, khích lệ để đơn vị tiếp tục đổi mới máy móc, thiết bị nhằm nâng cao giá trị nông sản chế biến và phát triển sản xuất theo hướng bền vững.

Hướng đến hỗ trợ thiết thực, mới đây ngành công thương cũng đã tổ chức chương trình Chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã và tiểu thương trên địa bàn tỉnh. Qua đó thu hút hàng chục doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia để được hỗ trợ nâng cao năng lực ứng dụng thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng số trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ…

“ Chúng tôi mong chương trình khuyến công sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng để nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã có thêm cơ hội đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời gian tới…

Bà Phạm Thị Út, Giám đốc Hợp tác xã Kinh doanh thương mại dịch vụ chế biến nông sản DiLin

Đáp ứng nhu cầu

Những tháng còn lại của năm 2026, ngành chức năng tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã thông qua kết nối cung cầu hàng hóa tại các tỉnh, thành trong cả nước. Ngoài ra còn tạo điều kiện tham gia hội nghị xúc tiến thương mại, triển lãm giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương và triển khai thêm đợt hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất, chế biến cho các cơ sở công nghiệp nông thôn…

Từ kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ, Hợp tác xã Kinh doanh thương mại dịch vụ chế biến nông sản DiLin có thêm điều kiện đầu tư máy hạ ẩm mắc ca phục vụ sản xuất - kinh doanh

Qua rà soát nhu cầu, Sở Công thương vừa đề xuất thực hiện chương trình đào tạo giám đốc điều hành nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và quản trị cho doanh nghiệp, dự kiến diễn ra trong năm 2027. Lý giải về đề xuất này, lãnh đạo ngành cho biết, hiện nay số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn. Tuy nhiên năng lực quản trị điều hành nhìn chung còn hạn chế, nhất là về quản trị chiến lược, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và quản trị theo các tiêu chuẩn phát triển bền vững. Do vậy, việc quan tâm hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng dành cho đội ngũ giám đốc điều hành là phù hợp thực tế nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã trong giai đoạn mới.

Được biết trong năm 2027, chương trình khuyến công địa phương cũng dự kiến hỗ trợ 4,555 tỷ đồng, cùng nguồn vốn đối ứng khoảng 12,245 tỷ đồng của các đơn vị thụ hưởng sẽ triển khai hàng chục đề án ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất. Với chương trình khuyến công quốc gia, Trung tâm Khuyến công tỉnh được giao phối hợp các địa bàn cơ sở rà soát, thẩm tra nhu cầu thực tế. Qua đó đăng ký xây dựng một số đề án nhóm hỗ trợ cho gần 20 cơ sở công nghiệp nông thôn với tổng kinh phí thực hiện là 13,5 tỷ đồng, bao gồm 5,4 tỷ đồng từ khuyến công quốc gia và 8,1 tỷ đồng vốn tự có của các đơn vị thụ hưởng.

Theo định hướng, hoạt động khuyến công triển khai trong năm tới cũng quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã gắn với đầu tư, ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại trong hoạt động, bảo vệ môi trường… để góp phần phát triển bền vững.