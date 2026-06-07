Chính trị Tiếp tục hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới Nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026), sáng 6/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đến thăm và làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Sau khi thăm trung tâm và nghe báo cáo của lãnh đạo Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao đơn vị đã có nhiều nỗ lực trong công tác, chuyển từ hoàn toàn bị động sang chủ động trong công việc và đạt được những kết quả nổi bật, góp phần tích cực vào thành tựu chung của đất nước. Cục là một trong những đơn vị không chỉ đi đầu trong lực lượng Công an nhân dân, mà trong cả nước về ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, lịch sử đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự-an toàn xã hội đã chứng minh vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của công tác kỹ thuật nghiệp vụ. Những năm gần đây, công tác kỹ thuật nghiệp vụ có những bước tiến mới theo tinh thần đổi mới, hiện đại, bao trùm hơn; không chỉ tham gia có hiệu quả trong các chuyên án, vụ án mà còn chủ động phối hợp bảo vệ chủ quyền đất nước, chủ quyền không gian, bảo vệ biên giới lãnh thổ.

Nêu rõ tình hình thế giới, khu vực đang có những chuyển động rất nhanh, đặt ra những vấn đề mới đòi hỏi công tác bảo vệ an ninh quốc gia; trong đó có công tác kỹ thuật nghiệp vụ phải đổi mới mạnh mẽ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tập trung đầu tư hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, hệ thống phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, bảo đảm cho công tác kỹ thuật nghiệp vụ đủ năng lực phòng ngừa, ứng phó chủ động, hiệu quả trong mọi hoàn cảnh. Công tác kỹ thuật nghiệp vụ còn phải trở thành “bức tường thép”, bảo vệ an toàn dữ liệu, hệ thống thông tin quan trọng, phục vụ quá trình đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; đồng thời phải có lộ trình mở rộng công tác kỹ thuật nghiệp vụ trên các không gian mới để chủ động loại trừ các nguy cơ an ninh và tăng cường năng lực bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự cuộc làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, trong đó xác định rõ mục tiêu hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ. Cục Kỹ thuật nghiệp vụ cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và chủ động trên mọi địa bàn, có những bước đi vững chắc trong ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, âm mưu xâm phạm an ninh quốc gia, góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự-an toàn xã hội.

Cục cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư tưởng kiên định, tinh thông về nghiệp vụ, nắm vững pháp luật, giỏi về khoa học công nghệ và thông thạo ngoại ngữ; nhất là phải quan tâm xây dựng lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, là những chuyên gia hàng đầu trong những lĩnh vực khoa học công nghệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định tin tưởng lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, sáng tạo vì lợi ích chung, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.