Thời sự Lâm Đồng Tiếp tục hoàn thiện thủ tục triển khai các dự án thuộc Tổ hợp Tà Cú - Bưng Thị - Sông Phan Sáng 17/7, đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành và đơn vị liên quan để nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án thuộc Tổ hợp Tà Cú - Bưng Thị - Sông Phan.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc

Theo báo cáo tại buổi làm việc, việc triển khai Tổ hợp Khu đô thị, thương mại dịch vụ, vui chơi giải trí, du lịch sinh thái và tâm linh Tà Cú - Bưng Thị - Sông Phan đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện đúng tiến độ, tạo cơ sở quan trọng để triển khai các dự án thành phần trong giai đoạn tiếp theo.

Đồng chí Võ Đức Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tiến độ triển khai 5 dự án thuộc Tổ hợp Tà Cú - Bưng Thị - Sông Phan

Nổi bật, dự án Khu du lịch Suối nước nóng Bưng Thị đã hoàn thiện nhiều điều kiện quan trọng về quy hoạch và pháp lý. Dự án đã được phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; chấp thuận chủ trương đầu tư theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất với quy mô khoảng 105,17 ha, tổng vốn đầu tư hơn 22.132 tỷ đồng. HĐND tỉnh cũng đã thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, tạo cơ sở pháp lý để triển khai các bước tiếp theo. Hiện các cơ quan chức năng đang hoàn thiện thủ tục thu hồi đất, cắm mốc, quản lý quỹ đất và xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Đồng chí Lê Thanh Sơn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tại buổi làm việc

Đối với các dự án khác trong tổ hợp, quy hoạch chung xã Tân Thành, Tân Hải và quy hoạch phân khu Khu du lịch ven biển Tân Thuận - Tân Thành đã được phê duyệt; quy hoạch chung xã Hàm Thuận Nam đang hoàn thiện để trình thẩm định. Dự án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Tà Cú - Bưng Thị đã được cập nhật vào Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng chí Bùi Trường Sơn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng báo cáo tại buổi làm việc.

Theo Sở Tài chính, thời gian tới, các sở, ngành và địa phương sẽ tiếp tục đẩy nhanh hoàn thiện các bước thủ tục tiếp theo nhằm sớm triển khai đồng bộ các dự án thành phần của Tổ hợp Tà Cú - Bưng Thị - Sông Phan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của các sở, ngành và địa phương trong triển khai các nhiệm vụ liên quan đến dự án. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát nhiệm vụ được giao, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo quy định để sớm đưa tổ hợp dự án vào hoạt động, tạo động lực phát triển du lịch quy mô lớn. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế “2 con số” của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương tham mưu ban hành thông báo kết luận, phân công nhiệm vụ cụ thể, kèm tiến độ thực hiện đối với từng sở, ngành, địa phương để làm cơ sở tổ chức triển khai dự án, bảo đảm đúng kế hoạch đề ra.