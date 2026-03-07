Kinh tế Tiếp tục nỗ lực cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số Qua 6 tháng đầu năm 2026, Lâm Đồng ghi nhận tốc độ tăng trưởng GRDP trên địa bàn tỉnh chỉ đạt xấp xỉ 8% (kịch bản đề ra là 9,32%), do vậy tạo áp lực không nhỏ cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong những tháng còn lại.

Các dự án năng lượng được kỳ vọng đóng góp đáng kể cho ngành công nghiệp địa phương

Áp lực dồn vào 6 tháng cuối năm

Tại cuộc họp của UBND tỉnh về đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm nay, ông Phạm Quốc Hùng - Trưởng Thống kê tỉnh cho rằng, với mức tăng ước đạt 7,97% thì những tháng còn lại cần phải bảo đảm tăng hơn 12% mới bù đắp cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số là 10% của cả năm 2026… Có thể nói, đây là áp lực không nhỏ dồn vào nửa cuối năm, bởi trước đó trong 3 khu vực chủ yếu chỉ có khu vực nông - lâm - thủy sản đạt kịch bản đề ra (tăng 5,3% so với kịch bản là 4,9%).

Cơ quan Thống kê địa phương cũng thẳng thắn nhìn nhận một số nguyên nhân. Đó là sức tăng trưởng của các ngành công nghiệp mũi nhọn bị chững lại, sức cầu thị trường và du lịch cũng chưa đạt kỳ vọng mặc dù tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ, lượng khách du lịch tăng khá so với cùng kỳ. Cùng với đó là sự giảm tốc của lĩnh vực xây dựng cho thấy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, các dự án hạ tầng trọng điểm, thị trường bất động sản vẫn còn khó khăn, vướng mắc…

Hoạt động du lịch dự báo tiếp tục sôi động vào nửa cuối năm nay, góp phần tăng trưởng cho khu vực dịch vụ

Tín hiệu lạc quan

Dù áp lực nửa cuối năm phải đạt mức tăng hơn 12% để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số của cả năm là không nhỏ, song thời gian tới cũng cho thấy những tín hiệu lạc quan. Như khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng của quý sau cao hơn quý trước, khu vực nông - lâm - thủy sản được dự báo tiếp tục đà tăng trưởng ổn định. Trong khi khu vực dịch vụ cũng hi vọng đạt mức tăng trưởng cao hơn nhờ triển khai các chương trình kích cầu du lịch hè, dịp cao điểm cuối năm. Bên cạnh đó, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương sắp hoạt động trở lại (sau thời gian tạm đóng cửa để sửa chữa) sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch, logistics.

Đặc biệt, Festival Hoa Đà Lạt năm 2026 được xác định không chỉ dừng lại ở một sự kiện ngắn ngày, mà là giải pháp kích cầu kinh tế toàn diện cho địa phương… Từ đó hướng tới thu hút trên 25 triệu lượt khách với doanh thu vượt 71.000 tỷ đồng, đưa tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ cả năm đạt hơn 212.000 tỷ đồng, góp phần bảo đảm mức tăng trưởng cho khu vực dịch vụ.

Trong nửa đầu năm 2026, sức cầu thị trường cũng không đạt như kỳ vọng

Động lực tăng trưởng mới

Nói về động lực tăng trưởng mới, ông Nguyễn Bá Út, Giám đốc Sở Công thương thông tin, trong quý III này, dự án Nhà máy điện phân nhôm của Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân (tổng công suất 450.000 tấn sản phẩm/năm) sẽ chính thức đưa vào khai thác vận hành giai đoạn 1. Đồng thời, ngành cũng đang đề xuất, tham mưu cấp thẩm quyền tháo gỡ vướng mắc cho nhiều dự án năng lượng, tạo điều kiện sớm đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động và đóng góp vào tăng trưởng chung của toàn ngành…

Được biết, từ đây đến cuối năm 2026, địa phương còn tập trung thi công các công trình lớn để kích cầu ngành xây dựng và thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Qua đó, nỗ lực đưa tăng trưởng cả năm của khu vực công nghiệp - xây dựng đạt từ 13,18% đến 14,29%, riêng ngành công nghiệp tăng từ 12,75% - 13,32%... Cùng thời gian, khu vực dịch vụ phấn đấu cả năm đạt tăng trưởng từ 12,81% - 13,42% và khu vực nông - lâm - thủy sản hướng đến hoàn thành chỉ tiêu vượt mức tăng trưởng 5,01%.

Để đạt mức tăng GRDP năm 2026 từ 10% trở lên, vừa qua, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ những giải pháp, nhiệm vụ đề ra trong những tháng tới đây. Đồng thời, nhận thức đầy đủ tầm quan trọng và yêu cầu chiến lược, cấp bách thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số gắn với ổn định vĩ mô, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và phải cụ thể hóa trong các chương trình, kế hoạch công tác hằng tháng, quý...