Quốc phòng - An ninh Tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng Đối ngoại quốc phòng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng đặc biệt chú trọng, tập trung thực hiện.

Xây dựng mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết với các đơn vị thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia

LLVT phối hợp nhịp nhàng với các địa bàn biên giới để cùng xây dựng mối quan hệ ngoại giao Nhân dân. Điều đó được thể hiện rõ thông qua các đợt tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc cho người dân vùng đặc biệt khó khăn thuộc các xã biên giới của nước bạn như xã Đắk Đam, huyện Ô Răng. Bên cạnh đó, LLVT cũng thường xuyên thực hiện việc điện đàm, trao đổi thông tin với bạn về tình hình dịch bệnh, các loại tội phạm và hoạt động khác trên tuyến biên giới. Đây chính là giải pháp thiết thực để xây dựng tình hữu nghị bền chặt ngay trong lòng Nhân dân.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận (cũ), nhiều năm qua LLVT các địa bàn này đã kết nghĩa với Tiểu khu Quân sự tỉnh Siem Reap/ Quân khu 4 và Tiểu khu quân sự Kampong Chhnang/Quân khu Đặc biệt (Quân đội Hoàng gia Campuchia). LLVT hai bên đã cùng nhau đề ra biện pháp phòng ngừa, chủ động phát hiện, ngăn chặn, trấn áp các loại tội phạm xuyên biên giới. Dịp Tết Cổ truyền của dân tộc Việt Nam và Tết Chôl Chnăm Thmây của Campuchia, lãnh đạo hai bên thường xuyên có những hoạt động chúc mừng ý nghĩa. Phía Bộ CHQS các tỉnh đã có nhiều hoạt động hỗ trợ kinh phí cho các Tiểu khu Quân sự phía bạn. Đồng thời có nhiều hoạt động thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế, thương mại trên các địa bàn.

Đặc biệt tại tỉnh Lâm Đồng (cũ) nơi LLVT và lãnh đạo địa phương tạo nhiều điều kiện để các học viên, sinh viên đang học tập tại Học Viện Lục Quân và Đại học Đà Lạt. Đội ngũ này cũng là cầu nối quan trọng để thắt chặt mối quan hệ hữu nghị hai nước.

Tổ chức các đoàn khám, chữa bệnh tại xã Đắk Đam, huyện Ô Răng (Campuchia)

Tiếp tục phát huy hiệu quả trong tình hình mới

Sau khi tiến hành việc sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới có 2 cửa khẩu (Đắk Puer và Bu P'răng); đường biên giới trên bộ khoảng 141km giáp với tỉnh Mondulkiri (Campuchia). Với những đặc điểm này, ngay khi Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập Bộ CHQS các tỉnh: Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông, Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó Chính ủy Quân khu 7 đã yêu cầu lưu ý việc ổn định trong - ngoài. Trong đó chú trọng theo dõi chặt chẽ, nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, dự báo chính xác và có biện pháp xử lý các tình huống, tuyệt đối không để phát sinh điểm nóng, không để bị động, bất ngờ. Kiểm soát tốt tình hình, nhất là ở khu vực biên giới. Những cách làm hiệu quả trước đây, công tác đối ngoại quốc phòng của tỉnh Lâm Đồng mới tiếp tục phát huy, đồng thời triển khai các giải pháp phù hợp với tình hình mới.

Đại tá Đinh Hồng Tiếng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho bà con khó khăn đang sinh sống trên các khu vực biên giới Campuchia

Theo Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Đơn vị chủ trì, phối hợp với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, bảo vệ an toàn hệ thống đường biên giới, mốc quốc giới, cọc dấu…; duy trì bảo đảm an ninh trật tự ở khu vực biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp luật. Bộ CHQS tỉnh tổ chức nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, trên biên giới; dự báo sát tình hình từ sớm, từ xa không để bị động, bất ngờ; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết, xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra trên địa bàn, không để lan rộng, kéo dài, hình thành “điểm nóng”.

Bộ CHQS tỉnh đẩy mạnh thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự và ngoại giao Nhân dân với các tỉnh Mondulkiri, Siem Reap, Kampong Chhnang/Campuchia. Tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cấp huy động ngân sách giúp bạn hiệu quả, thiết thực; tăng cường các hoạt động giao lưu, kết nghĩa nhất là khu vực giáp biên giới; giữ vững mối quan hệ đoàn kết hữu nghị với Campuchia.

Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng tiếp tục hợp tác có hiệu quả trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Campuchia đưa về nước. Thực hiện trao đổi đoàn, giao lưu sĩ quan trẻ và các hoạt động giao lưu văn hoá – văn nghệ, thể thao quân sự - quốc phòng giữa hai bên. Đẩy mạnh phối hợp với phía bạn nhằm tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát khu vực biên giới nhằm chống tình trạng xâm nhập và vượt biên trái phép. Thường xuyên, liên tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền mối quan hệ truyền thống tốt đẹp của hai nước, hai dân tộc và những thành tựu mà hai bên đạt được trên tất cả các lĩnh vực, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định khu vực biên giới.