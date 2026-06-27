Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền của giáo viên, nhân sự hỗ trợ giáo dục; quyền và nhiệm vụ của học sinh trường phổ thông tư thục tại Thông tư 48/2026/TT-BGDĐT.

Thông tư 48/2026/TT-BGDĐT ngày 22/6/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục (trường phổ thông tư thục) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/8/2026 đã quy định cụ thể các nội dung về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền của giáo viên, nhân sự hỗ trợ giáo dục trường phổ thông tư thục; Quyền và nhiệm vụ của học sinh trường phổ thông tư thục.

Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền của giáo viên, nhân sự hỗ trợ giáo dục trường phổ thông tư thục

Điều 10 quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền của giáo viên, nhân sự hỗ trợ giáo dục tại trường phổ thông tư thục như sau:

1. Giáo viên trong trường phổ thông tư thục phải đáp ứng chuẩn nghề nghiệp, điều kiện theo quy định của pháp luật; có quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Nhà giáo, Điều lệ trường phổ thông và các quy định pháp luật có liên quan; thực hiện quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng lao động đã ký kết với nhà trường.

2. Nhân sự hỗ trợ giáo dục trong trường phổ thông tư thục làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại nhà trường; thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Bộ luật Lao động, quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường và các quy định pháp luật có liên quan.

3. Trường phổ thông tư thục cụ thể hóa yêu cầu đối với từng chức danh, vị trí việc làm của giáo viên và nhân sự hỗ trợ giáo dục trong quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ của từng vị trí.

Định mức giáo viên, nhân sự hỗ trợ giáo dục trường phổ thông tư thục

Điều 11 quy định yêu cầu về định mức giáo viên, nhân sự hỗ trợ giáo dục như sau:

1. Trong Quy chế này, giáo viên cơ hữu là giáo viên làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên và thực hiện nhiệm vụ giảng dạy thường xuyên tại nhà trường.

2. Trường phổ thông tư thục phải bảo đảm có đội ngũ giáo viên làm việc thường xuyên, ổn định để tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông; trong đó, tỷ lệ giáo viên cơ hữu bình quân trong năm học tối thiều như sau:

a) Cấp tiểu học: ít nhất 90% tổng số giáo viên;

b) Cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông: ít nhất 40% tổng số giáo viên.

3. Số lượng giáo viên và nhân sự hỗ trợ giáo dục phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông, phù hợp với quy mô, cấp học và điều kiện hoạt động của nhà trường theo quy định của pháp luật.

4. Ngoài các chức danh, vị trí công việc theo quy định, trường phổ thông tư thục được bố trí thêm các vị trí việc làm khác phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tiễn, bảo đảm không ảnh hưởng đến việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông.

Tuyển dụng giáo viên và nhân sự hỗ trợ giáo dục trường phổ thông tư thục (Điều 12)

1. Giáo viên và nhân sự hỗ trợ giáo dục trong trường phổ thông tư thục làm việc theo chế độ hợp đồng lao động; được tuyển dụng, sử dụng và quản lý theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật Giáo dục, Luật Nhà giáo và các quy định pháp luật có liên quan.

2. Giáo viên cơ hữu được tuyển dụng, sử dụng và bảo đảm các chế độ, chính sách theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật Giáo dục, Luật Nhà giáo, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các quy định pháp luật có liên quan; thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng lao động và quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường.

Quyền và nhiệm vụ của học sinh trường phổ thông tư thục (Điều 13)

1. Học sinh trường phổ thông tư thục có quyền và nhiệm vụ theo quy định của Luật Giáo dục, Điều lệ trường phổ thông và các quy định pháp luật có liên quan; được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

2. Quyền học tập của học sinh được bảo đảm theo quy định của pháp luật. Việc thay đổi nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu, tổ chức lại hoặc chấm dứt hoạt động của trường phổ thông tư thục không làm ảnh hưởng đến quyền học tập của học sinh.

3. Trường hợp trường phổ thông tư thục tổ chức lại hoặc chấm dứt hoạt động, nhà trường và nhà đầu tư có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án bảo đảm quyền học tập của học sinh theo quy định của pháp luật; thực hiện hoàn trả phần học phí và các khoản thu hợp pháp chưa sử dụng (nếu có) hoặc hỗ trợ chuyển học sinh đến cơ sở giáo dục khác phù hợp.