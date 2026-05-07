Bà Vũ Thị Ngàn (Hải Phòng) là viên chức thiết bị thí nghiệm trường tiểu học, được tuyển dụng năm 2024, hưởng lương bậc 7 cao đẳng. Hiện nay trường bà Ngàn đang thiếu giáo viên giảng dạy môn Tin học nên bà muốn chuyển sang làm giáo viên môn này.

Bà Ngàn có bằng cử nhân tin học và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Bà Ngàn hỏi, bà có chuyển sang được không và khi chuyển sang bà sẽ được tính lương như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo Luật Viên chức, viên chức có thể được chuyển sang vị trí việc làm mới nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm đó và đơn vị còn nhu cầu về vị trí việc làm.

Trong trường hợp nhà trường có nhu cầu, nếu viên chức đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm giáo viên dạy môn Tin học và Công nghệ và có nguyện vọng chuyển sang vị trí việc giáo viên dạy môn Tin học và Công nghệ cần được cấp có thẩm quyền đồng ý, tổ chức thực hiện việc thay đổi vị trí việc làm theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện việc chuyển vị trí việc làm cần lưu ý việc kiểm tra năng lực nghiệp vụ sư phạm của người có nguyện vọng chuyển. Đồng thời, sau khi thực hiện chuyển vị trí việc làm, cơ quan quản lý, sử dụng phải tạo điều kiện để người được chuyển tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng phù hợp nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

Đối với Giáo viên tiểu học hạng III dạy môn Tin học và Công nghệ, theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 30/2026/TT-BGDĐT trình độ chuẩn được đào tạo: có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên phù hợp với môn học đặc thù hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành đào tạo phù hợp với môn học đặc thù và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên tương ứng với cấp học giảng dạy theo quy định.

Việc xếp lương thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2007/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Trường hợp công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn và điều kiện được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển loại công chức, viên chức từ loại A0 sang loại A1 thì thực hiện như cách xếp lương khi nâng ngạch công chức, viên chức hướng dẫn tại khoản 1 mục II Thông tư này.

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