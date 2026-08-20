Bộ Quốc phòng trả lời công dân về tiêu chuẩn, thủ tục khen thưởng cho quân nhân tham gia chiến đấu tại tuyến 1 biên giới phía Bắc.

Theo Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng, Bộ Quốc phòng nhận được câu hỏi của công dân qua Chương trình Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời. Nội dung đề nghị hướng dẫn về tiêu chuẩn, thủ tục xét khen thưởng Huân chương, Huy chương cho quân nhân tham gia chiến đấu tại tuyến 1 biên giới phía Bắc.

Cụ thể công dân hỏi: “Tôi nhập ngũ tháng 03/1988, trực tiếp làm nhiệm vụ chiến đấu tại tuyến 1 biên giới phía Bắc đến tháng 03/1991 (thời gian 03 năm) thì xuất ngũ. Trong suốt thời gian tại ngũ, tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không vi phạm kỷ luật.

Từ khi ra quân đến nay, tôi chưa được các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết bất kỳ hình thức khen thưởng nào.

Tôi xin hỏi: Trường hợp quân nhân trực tiếp chiến đấu tại tuyến 1 biên giới phía Bắc trong giai đoạn trên có thuộc đối tượng được xem xét khen thưởng Huân chương, Huy chương hoặc các hình thức khen thưởng khác của Đảng, Nhà nước và Quân đội hay không?

Trường hợp thuộc đối tượng được khen thưởng, hồ sơ, giấy tờ cần chuẩn bị gồm những gì và cơ quan nào là nơi tiếp nhận, thụ lý giải quyết hồ sơ?”.

Ngày 19/8/2026, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng trả lời như sau:

Đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng thành tích làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào và tuyến 1 biên giới phía Bắc, hải đảo xa thực hiện theo Hướng dẫn số 124/HD-CT ngày 22/01/2015 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về việc tiếp tục giải quyết khen thưởng thành tích trong kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào, tuyến 1 biên giới phía Bắc, hải đảo xa; Công văn số 1265/CT-TH ngày 21/7/2021 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về việc tiếp tục giải quyết khen thưởng thành tích kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào và tuyến 1 biên giới phía Bắc, hải đảo xa; thời gian triển khai thực hiện việc xét khen thưởng đến tháng 12/2023.

Huân chương Chiến công tặng cho những cá nhân có 05 năm trở lên phục vụ trong quân đội, trong đó có 03 năm làm nhiệm vụ ở tuyến 1 biên giới phía Bắc, hải đảo xa, hoàn thành nhiệm vụ, không bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; thời gian xét khen thưởng tính từ tháng 02/1979 đến tháng 10/1989.

Trường hợp công dân, có 03 năm phục vụ trong quân đội, chưa đủ 05 năm theo quy định nên chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng Huân chương Chiến công.