Ông Anh Khoa (TPHCM) có bằng cử nhân hệ chính quy tại một trường đại học tại Việt Nam, ngôn ngữ đào tạo là tiếng Việt, tuy nhiên phụ lục bằng cử nhân có ghi Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, chuẩn đầu ra tương đương Bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (Ban hành kèm theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo).

Ông Khoa hỏi, ông có được xem là đủ tiêu chuẩn thành thạo ngoại ngữ (tiếng Anh) được quy định theo Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL để được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế không?

Về vấn đề này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời như sau:

Điều 13 Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26/6/2024 quy định tiêu chuẩn thành thạo ngoại ngữ của hướng dẫn viên du lịch quốc tế tại điểm c khoản 2 Điều 59 Luật Du lịch gồm một trong các tiêu chuẩn sau đây:

"a) Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên ngành ngôn ngữ hoặc tiếng nước ngoài, ngành phiên dịch tiếng nước ngoài, ngành sư phạm tiếng nước ngoài;

b) Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên theo chương trình đào tạo bằng ngôn ngữ hoặc tiếng nước ngoài. Trường hợp văn bằng hoặc phụ lục văn bằng không thể hiện ngôn ngữ đào tạo, cần bổ sung giấy tờ chứng minh ngôn ngữ được sử dụng để đào tạo;

c) Có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên ở nước ngoài theo chương trình đào tạo bằng ngôn ngữ chính thức của nước sở tại. Trường hợp được đào tạo bằng ngôn ngữ khác với ngôn ngữ chính thức của nước sở tại, văn bằng hoặc phụ lục văn bằng không thể hiện ngôn ngữ đào tạo, cần bổ sung giấy tờ chứng minh ngôn ngữ được sử dụng để đào tạo;

d) Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ còn thời hạn do tổ chức, cơ quan có thẩm quyền cấp gồm: Chứng chỉ ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tương đương từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương từ bậc B2 trở lên theo Khung tham chiếu chung Châu Âu hoặc đạt mức yêu cầu theo quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này".

Điều 3 Thông tư số 27/2019/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nội dung chính ghi trên phụ lục văn bằng giáo dục đại học gồm:

1. Thông tin về người được cấp văn bằng: họ, chữ đệm, tên, ngày tháng năm sinh.

2. Thông tin về văn bằng: tên cơ sở giáo dục đại học cấp bằng, chuyên ngành đào tạo, ngày nhập học, ngôn ngữ đào tạo, thời gian đào tạo, trình độ đào tạo theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam, hình thức đào tạo.

3. Thông tin về nội dung, kết quả học tập (nếu có): tên học phần hoặc môn học, số tín chỉ của từng học phần hoặc môn học, điểm học phần hoặc môn học, tổng số tín chỉ tích lũy, điểm trung bình, tên và kết quả luận văn, luận án, điểm xếp hạng tốt nghiệp. Trường hợp văn bằng được cấp khi các tín chỉ tích lũy ở những cơ sở đào tạo khác nhau, cần ghi rõ tên môn học, số tín chỉ của từng môn học được công nhận để xét tốt nghiệp và tên cơ sở đào tạo.

4. Thông tin kết nối với văn bằng: mã số sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh; số hiệu văn bằng".

Căn cứ các quy định trên, bằng cử nhân được đào tạo bằng tiếng Việt và có phụ lục văn bằng ghi trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh, chuẩn đầu ra tương đương bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) không đáp ứng tiêu chuẩn về thành thạo ngoại ngữ của hướng dẫn viên du lịch quốc tế quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 04/2024/TT-BVHTTDL ngày 26/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, không đủ điều kiện để được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.