Tiêu chuẩn Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được quy định tại Điều 73 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022.

Đơn vị của ông Trần Hoàng Tinh (Thái Nguyên) có giáo viên A được Bộ trưởng tặng Bằng khen giai đoạn năm học 2019-2020 đến năm học 2020-2021; ngày 21/01/2022 được công nhận là Chiến sĩ thi đua cấp Bộ giai đoạn năm học 2018-2019 đến năm học 2020-2021. Ngày 13/11/2023, giáo viên này được Bộ trưởng tặng Bằng khen giai đoạn năm học 2021-2022 đến năm học 2022-2023 và ngày 17/6/2024 được Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho đảng viên “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2019-2023).

Từ năm 2021 đến năm 2025 giáo viên A liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và có 4 năm đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Ông Tinh hỏi, năm 2025 giáo viên A có đủ điều kiện tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ không? Với thành tích của giáo viên A như trên thì mốc thời gian xét tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là từ năm nào?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Tiêu chuẩn Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được quy định tại Điều 73 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022:

"Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ" để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu, được bình xét trong phong trào thi đua;

b) Đã được tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh và có liên tục từ 05 năm trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có 03 lần được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở";

c) Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng trong Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc được giải thưởng ở khu vực;

d) Có đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công tác xã hội, từ thiện nhân đạo.

Đối chiếu với dữ liệu ông Trần Hoàng Tinh cung cấp chưa có đủ thông tin về nội dung khen thưởng Bằng khen của Bộ trưởng (khen thưởng công trạng, khen thưởng chuyên đề, khen thưởng phong trào…) để xác định được mốc thời gian và điều kiện để xét tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hay không.