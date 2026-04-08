Thông tin Tím Shadow, Đen Graphite hay Trắng Cream: Đâu là màu Galaxy Z Fold8 Ultra “hot” nhất tại Viettel Store? Không chỉ nâng cấp mạnh mẽ về mặt công nghệ, Galaxy Z Fold8 Ultra còn gây sốt nhờ bộ ba sắc màu Tím Shadow, Đen Graphite và Trắng Cream. Đâu là tone màu thể hiện đúng cá tính và dễ rơi vào tình trạng "cháy hàng" sớm nhất tại Viettel Store?

Tím Shadow: Lựa chọn dễ tạo hiệu ứng "cháy hàng"

Trong ba phiên bản, Tím Shadow là màu dễ gây chú ý nhất ngay từ lần đầu xuất hiện. Không quá sáng như Tím Lavender, cũng không quá đậm để trở nên khó phối, sắc tím trầm mang đến cảm giác hiện đại, bí ẩn và cao cấp. Dưới điều kiện ánh sáng khác nhau, màu máy có thể thay đổi sắc độ nhẹ, giúp thiết bị vừa nổi bật vừa không quá phô trương.

Điểm mạnh của Tím Shadow nằm ở khả năng tạo dấu ấn cho thế hệ Galaxy Z mới, phù hợp với người thích màu sắc cá tính, làm việc trong lĩnh vực sáng tạo, truyền thông hoặc muốn smartphone trở thành một phần phong cách thời trang. Đây là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí màu được săn đón nhiều nhất trong những ngày đầu mở bán.

Galaxy Z Fold8 Ultra phiên bản Tím Shadow bí ẩn, cao cấp và đậm chất cá tính

Đen Graphite: An toàn nhưng không bao giờ lỗi thời

Khác với màu đen thuần, sắc Graphite có độ xám nhẹ, giúp tổng thể máy hiện đại hơn mà vẫn giữ vẻ mạnh mẽ đặc trưng của dòng Ultra — dễ kết hợp với phụ kiện, trang phục và nhiều môi trường sử dụng. Đây là lựa chọn dành cho doanh nhân, nhân viên văn phòng hoặc người cần thiết bị phục vụ công việc, tạo cảm giác chỉn chu và cao cấp trên bàn họp hay tại sự kiện. Đây cũng nhiều khả năng là phiên bản duy trì sức mua ổn định nhất — lựa chọn khó sai nếu chưa xác định rõ phong cách cá nhân.

Sắc Đen Graphite lịch lãm, chuyên nghiệp – lựa chọn tối ưu cho doanh nhân và công việc

Trắng Cream: Thanh lịch và khác biệt vừa đủ

Thay vì sắc trắng lạnh, tông Cream có độ ấm nhẹ, giúp máy trông tinh tế và gần gũi hơn, đồng thời tạo độ tương phản rõ với cụm camera và khung viền, làm nổi bật độ mỏng của thiết bị. So với Đen Graphite, Trắng Cream trẻ trung và thời trang hơn; so với Tím Shadow, màu Cream dễ tiếp cận hơn với người không muốn lựa chọn quá cá tính — phù hợp với người yêu phong cách tối giản, thường dùng phụ kiện sáng màu.

So sánh nhanh ba màu Galaxy Z Fold8 Ultra

Tiêu chí

Tím Shadow

Đen Graphite

Trắng Cream

Phong cách

Cá tính, hiện đại

Mạnh mẽ, chuyên nghiệp

Thanh lịch, tinh tế

Độ nổi bật

Cao nhất

Kín đáo

Vừa phải

Phối phụ kiện

Tốt

Dễ nhất

Hợp phụ kiện sáng

Phù hợp công việc

Tốt

Rất phù hợp

Tốt

Nhóm người dùng

Người thích sự mới mẻ

Doanh nhân, người tối giản

Người yêu thời trang



Chọn sớm để giữ đúng màu và dung lượng mong muốn

Z Fold8 Ultra có ba phiên bản bộ nhớ: 256GB, 512GB và 1TB. Trong thời gian đặt trước, các bản màu hot kết hợp dung lượng phổ biến (256GB, 512GB) có khả năng hết hàng sớm hơn.

Chương trình Đặt trước – Nhận hàng sớm tại Viettel Store diễn ra từ ngày 22/07 đến 07/08/2026. Khách hàng chỉ cần đặt cọc 500.000đ để giữ máy và nhận hàng sớm từ ngày 08/08/2026 (sản phẩm chính thức mở bán ngày 18/08/2026).

Từ 22/07 đến 07/08/2026, khách hàng đặt trước Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 hoặc Galaxy Z Flip8 tại Viettel Store có thể lựa chọn 1 trong 2 chương trình ưu đãi:

- KM1: Giảm ngay 5 triệu đồng + Giảm thêm 2 triệu đồng khi mua kèm gói cước.

- KM2: Giảm đến 8 triệu đồng khi thu cũ đổi mới.

Ưu đãi chung (áp dụng cho cả hai chương trình):

- Giảm 1 triệu đồng khi trả góp qua Samsung Finance+.

- Giảm 500.000đ khi thanh toán qua thẻ tín dụng MB Bank.

- Tặng tài khoản số đẹp MB Bank: xxx88888888

- Tặng gói dịch vụ Z Series trị giá đến 20 triệu đồng: miễn phí 1 lần thay màn hình trong 2 năm (15 triệu đồng), Google AI Pro 6 tháng (3 triệu đồng), cùng đặc quyền hậu mãi (dán màn hình, kiểm tra thiết bị toàn diện, vệ sinh thiết bị, đặt hẹn sửa chữa, giao nhận tận nơi)

- Ưu đãi mua kèm phụ kiện giảm đến 30%, mua kèm Galaxy Watch Ultra2/Watch9 giảm đến 3 triệu đồng

- Trả góp 0% lãi suất, trả trước 0đ, kỳ hạn đến 24 tháng

Chương trình Đặt trước Galaxy Z Fold8 Ultra tại Viettel Store với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Minigame "Đặt trước Galaxy Gập – Trúng Gấp Đôi Quà" (áp dụng đến hết 17/08/2026, tổng giá trị giải thưởng đến 100 triệu đồng): Cơ hội trúng 01 Galaxy Z Flip8 256GB (31.990.000đ), 02 Galaxy Watch9 40mm (9.990.000đ), 05 Galaxy Buds4 (4.990.000đ), 88 ví da Magnet (490.000đ).

Dù chọn Tím Shadow cá tính, Đen Graphite chuyên nghiệp hay Trắng Cream thanh lịch, Galaxy Z Fold8 Ultra đều mang đến một tuyên ngôn phong cách riêng cho người sở hữu.