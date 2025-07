Pháp luật - Đời sống Tìm thanh niên nói đi TP. Hồ Chí Minh làm việc rồi mất tích Công an xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng vừa có thông báo tìm anh Bùi Văn Toàn (SN 2005, nơi thường trú, Khu phố 1, xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng). Trước khi mất tích, anh Toàn nói với gia đình là vào TP. Hồ Chí Minh làm việc.

Thông báo tìm người mất tích của Công an xã Hàm Tân.

Trước đó, vào lúc 9 giờ 10 phút ngày 9/7, Công an xã Hàm Tân tiếp nhận tin báo của ông Bùi Văn Tư về việc: Khoảng 11 giờ 35 phút ngày 6/7/2025, con trai của ông là Bùi Văn Toàn bỏ đi khỏi nhà. Trước khi bỏ nhà đi, Toàn có nói với gia đình là đi vào TP. Hồ Chí Minh làm việc. Tuy nhiên, đến thời điểm trình báo cơ quan chức năng, gia đình đã liên lạc nhiều lần qua số điện thoại nhưng anh Toàn không nghe máy, gia đình không rõ hiện tại Toàn đang ở đâu.

Sau khi tiến hành các bước xác minh theo quy định nhưng vẫn không tìm thấy anh Toàn, ngày 11/7, Công an xã Hàm Tân đã ban hành thông báo tìm người mất tích. Anh Toàn có đặc điểm nhận dạng như sau: Cao 1m52, nặng khoảng 70 kg, tóc ngắn có chẻ mái. Khi đi mang áo khoác màu đen, mang quần tây đen.

Công an xã Hàm Tân thông báo đến các cơ quan và người dân biết để phối hợp truy tìm cháu Bùi Văn Toàn. Khi có thông tin, xin liên hệ đến cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Công an xã Hàm Tân, địa chỉ: 22/4, khu phố 2, xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng, số điện thoại: 02523877113.