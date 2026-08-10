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    Tìm thấy nhiều bức ảnh khi khai quật mộ tại Nghĩa Trang Liệt sĩ Bình Thuận

    Ninh Chinh 10/08/2026 07:17

    Lực lượng khai quật, lấy mẫu, số hóa và lưu mẫu hài cốt liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng phát hiện ảnh chân dung cùng nhiều di vật khác trong phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính.

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    Chiếc ví và 2 chai dầu gió.

    Vào ngày 7/8 khi khai quật mộ liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN tại phần mộ số 38, khu B1, hàng 22, mã định danh 68.004.00898, lực lượng lấy mẫu phát hiện một chiếc ví và 2 chai dầu gió.

    Qua kiểm tra bên trong chiếc ví còn lưu giữ các bức ảnh. Một bức có hình ảnh một chiến sĩ đội mũ cối, gương mặt còn khá trẻ, cùng với đó là ảnh nhiều nữ thanh niên và những bức ảnh khác khó nhận dạng do bị hoen ố do thời gian.

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    Những bức ảnh được tìm thấy trong chiếc ví tại mộ liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận.

    Nhận định ban đầu, hình ảnh này có thể liên quan đến liệt sĩ được an táng trong phần mộ. Theo lực lượng lấy mẫu, chiếc ví được tìm thấy cùng những bức ảnh được xem là manh mối quan trọng trong quá trình tìm kiếm thông tin về liệt sĩ.

    Hiện các lực lượng đang tiếp tục kiểm tra, đối chiếu những dữ liệu liên quan, với hy vọng từ những dấu vết còn lại có thể xác định danh tính người đã hy sinh và tìm được thân nhân.

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