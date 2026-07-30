Văn hóa - Giải trí Tìm về giấc mơ trong Từ ý tưởng ngẫu hứng: 3 người bạn rủ nhau vẽ một bức tranh nhưng không nói trước đề tài, cũng không thảo luận trước những gì sẽ vẽ, mỗi người tự ý vẽ theo sự thôi thúc nội tâm. Bức tranh sau đó được hoàn thành bằng những sự kết nối vô thức - mối liên kết giữa 3 người bạn với bức tranh và mối liên kết của mỗi người với chính bức tranh vừa vẽ.

Tony Đăng Lê (thứ 3, bên trái) và những người bạn

Tony Đăng Lê - chàng kỹ sư Y sinh nói rằng, đấy là cách anh “Tìm về giấc mơ trong” - trong mình có mình và trong mình cũng có người. Tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ sư Y sinh tại Hồng Kông (Trung Quốc), Tony Đăng Lê trở về Việt Nam và đến với nghệ thuật hội họa để tìm kiếm sự cân bằng cảm xúc giữa một bên là tâm hồn nghệ sĩ bay bổng, phía kia là tư duy logic khoa học của người kỹ sư, đồng thời để hiểu thêm thế giới nội tâm của mình. Anh tâm sự: “Nghệ thuật hội họa là phương tiện giúp tôi cảm nhận cuộc sống. Thông qua sự cảm nhận cuộc sống của mình, tôi mong muốn mở ra một không gian cảm xúc - nơi người xem có thể dừng chân, tự kết nối, lắng nghe những lời thủ thỉ rất khẽ trong những giấc mơ của tôi. Biết đâu qua những giấc mơ của tôi, người xem có thể bắt gặp giấc mơ của mình”.

21 bức tranh trong series “Tìm về giấc mơ trong” của Tony Đăng Lê không chỉ là giấc mơ của riêng anh, nó còn mang hơi ấm, cùng những lời thì thầm của những người thân và bè bạn - những người anh hết mực yêu thương. Tony Đăng Lê chia sẻ: “Tôi không ấn định chủ đề trước khi bắt tay vẽ. Tôi thường chọn cách vẽ dựa theo trực giác và để cho bàn tay tự do dẫn lối”. Cách vẽ này mở ra một lối tiếp cận mới trong hành trình khám phá nghệ thuật của anh: thay vì tìm kiếm những cảm hứng từ bên ngoài, Tony Đăng Lê nhận thấy mình hoàn toàn có thể sáng tạo từ bên trong thông qua trực giác. Quá trình sáng tác là quá trình anh gọi tên giấc mơ, lắng nghe những tiếng nói sâu kín trong con người mình.

Du khách xem tranh của Tony Đăng Lê

Trong những lần gọi tên giấc mơ ấy, Tony Đăng Lê vẽ nên những giấc mơ rất thật, rõ ràng, nói về hướng nguyện tương lai, cũng có những giấc mơ ngược dòng về quá khứ, ước vọng trở về tuổi thơ. Trong những lần gọi tên giấc mơ đó, anh đôi khi gọi về những giấc mơ mơ hồ, trừu tượng, rất khó để gọi tên. Tuy vậy, chúng đều chạm đến những khao khát rất con người: được là chính mình, được chở che và bảo bọc... “Tôi đã bỏ ra 3 tháng ở Đà Lạt để hoàn thành series “Tìm về giấc mơ trong”. Qua series tranh vẽ giấc mơ, tôi phần nào đã hiểu thêm về phần trẻ thơ bên trong mình - một phần hồn nhiên, vô tư, đầy ắp yêu thương nhưng đôi khi cũng sợ hãi, mong manh, cần được che chở. Điều này nhắc tôi rằng không ai có thể sống một mình. Chúng ta luôn cần được nâng đỡ bởi gia đình, bè bạn, cộng đồng”, Tony Đăng Lê cho biết.

Theo ông Hoàng Nam Hướng - một đại diện của Memories +84 Gallery, đơn vị bảo trợ nghệ thuật cho Tony Đăng Lê, 21 bức tranh trưng bày tại Memories +84 Gallery (số 17 Phù Đổng Thiên Vương, phường Lâm Viên - Đà Lạt) là triển lãm đầu tiên của Tony Đăng Lê. Tác phẩm của Tony Đăng Lê đã vượt lên trên những giấc mơ của cá nhân để chạm đến những giấc mơ của cộng đồng. Đó là cách Tony Đăng Lê đến với mọi người, cũng là cách mọi người đến với Tony Đăng Lê qua nghệ thuật hội họa.