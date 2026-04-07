Tin bão khẩn cấp cơn bão số 1 ngày 04/07/2026: Gió giật cấp 11, Đông Bắc Bộ mưa đến 500mm Hồi 07 giờ ngày 04/07/2026, tâm bão số 1 cách Bạch Long Vĩ khoảng 70km. Cảnh báo mưa rất lớn từ 200-500mm tại Đông Bắc Bộ, nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất.

Vào hồi 07 giờ ngày 04/07/2026, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông; cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 70km về phía Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 170km về phía Nam Đông Nam.

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 01)

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88 km/h), giật cấp 11. Hiện tại, bão đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, tại đặc khu Bạch Long Vĩ đã ghi nhận gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; khu vực Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2,25m.

Dự báo diễn biến bão trong 24 đến 36 giờ tới

Bão số 1 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc và có xu hướng suy yếu dần khi tiến sâu vào đất liền. Các mốc thời gian đáng chú ý bao gồm:

19 giờ ngày 04/07/2026: Bão di chuyển hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 15 km/h. Vị trí tâm bão trên khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Cường độ duy trì cấp 8-9, giật cấp 11 .

Bão di chuyển hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 15 km/h. Vị trí tâm bão trên khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Cường độ duy trì . 07 giờ ngày 05/07/2026: Bão di chuyển hướng Bắc, tốc độ 10-15 km/h, đi sâu vào phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới . Cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Bão di chuyển hướng Bắc, tốc độ 10-15 km/h, đi sâu vào phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và . Cường độ cấp 6, giật cấp 8. 19 giờ ngày 05/07/2026: Áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Bắc Đông Bắc và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Cấp độ rủi ro thiên tai (Cấp 3): Ánh hưởng trực tiếp đến Vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu) và vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

Cảnh báo tác động nguy hiểm

1. Nguy cơ trên biển và ven bờ

Khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đảo Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Sóng biển cao từ 2,0-4,5m, biển động rất mạnh.

Tại ven biển các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên: Từ trưa chiều 04/07/2026, gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10. Sóng biển cao 2,0-3,5m, nước dâng do bão từ 0,2-0,4m có thể gây ngập cục bộ tại khu vực cửa sông và vùng trũng thấp.

2. Mưa lớn, dông lốc trên đất liền

Từ sáng 04/07/2026 đến hết ngày 05/07/2026, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to:

Lượng mưa phổ biến: 100-200mm .

. Riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ: 200-300mm , cục bộ có nơi trên 500mm .

, cục bộ có nơi trên . Cảnh báo: Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại miền núi và ngập úng tại các đô thị, khu công nghiệp.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc xoáy và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Khuyến nghị ứng phó an toàn

Để đảm bảo an toàn về người và tài sản, các đơn vị và cá nhân trong vùng ảnh hưởng cần thực hiện ngay các biện pháp sau:

Tàu thuyền: Tuyệt đối không ra khơi, tìm nơi neo đậu an toàn, gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản.

Tuyệt đối không ra khơi, tìm nơi neo đậu an toàn, gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản. Khu vực ven biển: Gia cố nhà cửa, biển quảng cáo, cắt tỉa cành cây để phòng gió lớn làm tốc mái, gãy đổ.

Gia cố nhà cửa, biển quảng cáo, cắt tỉa cành cây để phòng gió lớn làm tốc mái, gãy đổ. Khu vực miền núi: Theo dõi sát các dấu hiệu sạt lở, chủ động sơ tán khỏi vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Theo dõi sát các dấu hiệu sạt lở, chủ động sơ tán khỏi vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Khu vực đô thị: Chủ động phương án chống ngập úng cho nhà ở, kho tàng và các vùng sản xuất nông nghiệp thấp trũng.

Tin phát lúc: 08h00 ngày 04/07/2026. Bản tin tiếp theo sẽ được phát lúc 11h00 cùng ngày.