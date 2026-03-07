Tin bão khẩn cấp ngày 03/07/2026: Bão số 1 hướng vào Quảng Ninh, mưa lớn đến 350mm Bão số 1 giật cấp 10 đang di chuyển hướng về Quảng Ninh. Từ đêm 03/07/2026, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa hứng chịu đợt mưa rất to, nguy cơ lũ quét và sạt lở cao.

Hồi 07 giờ ngày 03/07/2026, vị trí tâm bão số 1 nằm tại khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5km/h.

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 01)

Dự báo diễn biến bão trong 24 đến 72 giờ tới

Trong những ngày tới, bão số 1 chủ yếu di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, cường độ duy trì ở mức cấp 8, giật cấp 10 trước khi đổ bộ và suy yếu. Cụ thể:

07 giờ ngày 04/07/2026: Bão di chuyển hướng Bắc Tây Bắc (10-15 km/h) đến vị trí 19,8N-108,8E trên vùng biển phía Đông Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh khoảng 220km về phía Đông Nam. Cường độ cấp 8, giật cấp 10 .

Bão di chuyển hướng Bắc Tây Bắc (10-15 km/h) đến vị trí 19,8N-108,8E trên vùng biển phía Đông Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh khoảng 220km về phía Đông Nam. Cường độ . 07 giờ ngày 05/07/2026: Bão giữ hướng Bắc Tây Bắc, đi vào đất liền vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh . Cường độ cấp 8, giật cấp 10 .

Bão giữ hướng Bắc Tây Bắc, đi vào . Cường độ . 07 giờ ngày 06/07/2026: Bão di chuyển hướng Bắc, đi sâu vào khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Cảnh báo tác động nguy hiểm trên biển và đất liền

Hoạt động trên biển

Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) chịu tác động trực tiếp. Từ đêm 03/07, vùng nguy hiểm mở rộng đến Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các khu vực Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu.

Gió mạnh: Cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10 .

Cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, . Sóng biển: Cao từ 2,0-4,0m, biển động mạnh.

Cao từ 2,0-4,0m, biển động mạnh. Rủi ro: Nguy cơ cao gây lật, chìm tàu cá, tàu vận tải và hư hỏng lồng bè nuôi trồng thủy sản.

Khu vực đất liền ven biển

Ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chiều 04/07. Gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10. Sóng biển cao 2,0-3,0m kết hợp nước dâng do bão từ 0,3-0,5m có thể gây ngập cục bộ vùng trũng thấp và cửa sông.

Cảnh báo mưa lớn diện rộng tại Bắc Bộ và Thanh Hóa

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm 03/07 đến hết ngày 05/07, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa xuất hiện mưa to đến rất to.

Lượng mưa phổ biến: 100-200mm.

100-200mm. Trọng tâm mưa: Khu vực Đông Bắc Bắc Bộ lượng mưa từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm .

Khu vực Đông Bắc Bắc Bộ lượng mưa từ . Nguy cơ: Ngập úng đô thị, lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất tại miền núi.

Khuyến nghị ứng phó an toàn

Người dân và các phương tiện vận tải cần chủ động thực hiện các biện pháp an toàn:

Tàu thuyền thoát ly khỏi vùng nguy hiểm, về nơi neo đậu an toàn.

Gia cố nhà cửa, biển quảng cáo, bảo vệ hệ thống lưới điện và thông tin liên lạc.

Khu vực miền núi cần đề phòng sạt lở đất đá; vùng trũng thấp chủ động phương án chống ngập lụt.

Bản tin tiếp theo sẽ được phát lúc 11h00 ngày 03/07/2026.