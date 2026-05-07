Tin bão số 1 trên đất liền ngày 05/07/2026: Quảng Ninh gió giật cấp 12, mưa lớn tại Đông Bắc Bộ Bão số 1 hiện nằm trên khu vực Nam Quảng Tây (Trung Quốc), gây gió mạnh cấp 9, giật cấp 12 tại Móng Cái. Dự báo bão suy yếu dần, gây mưa to cục bộ trên 70mm.

Hồi 10 giờ ngày 05/07/2026, tâm bão số 1 nằm trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 120km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10.

TIN BÃO TRÊN ĐẤT LIỀN (Cơn bão số 01)

Diễn biến bão trong 24 giờ qua

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, các trạm khí tượng tại khu vực Đông Bắc đã ghi nhận số liệu gió mạnh đáng kể:

Móng Cái, Quảng Ninh : Gió mạnh cấp 9, giật cấp 12 .

: Gió mạnh cấp 9, . Bạch Long Vĩ : Gió mạnh cấp 9, giật cấp 11 .

: Gió mạnh cấp 9, . Cô Tô, Quảng Ninh : Gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,25m.

: Gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,25m. Phường Cửa Ông và Quảng Hà, Quảng Ninh: Gió mạnh cấp 8, giật cấp 9.

Dự báo diễn biến trong 12 giờ tới

Trong 12 giờ tới (đến 22 giờ ngày 05/07/2026), bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Vị trí tâm tại khoảng 23,7N-108,6E trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Bão có xu hướng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp với cường độ dưới cấp 6.

Cảnh báo tác động và rủi ro thiên tai

1. Hoạt động trên biển

Khu vực ảnh hưởng : Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô).

: Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô). Nguy cơ : Gió mạnh cấp 6 , giật cấp 7-8 ; sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động.

: Gió mạnh , giật ; sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động. Tác động: Nguy cơ lật, chìm hoặc hư hỏng tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản và các công trình ven biển.

2. Khu vực đất liền ven biển

Khu vực ảnh hưởng : Đất liền và ven biển phía Bắc tỉnh Quảng Ninh.

: Đất liền và ven biển phía Bắc tỉnh Quảng Ninh. Nguy cơ : Gió mạnh cấp 5 , có lúc cấp 6 , giật cấp 7 .

: Gió mạnh , có lúc , giật . Tác động: Đề phòng tốc mái nhà, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo và sự cố hệ thống điện, thông tin liên lạc.

3. Cảnh báo mưa lớn

Khu vực : Đông Bắc Bắc Bộ.

: Đông Bắc Bắc Bộ. Thời gian : Trưa và chiều ngày 05/07/2026.

: Trưa và chiều ngày 05/07/2026. Lượng mưa : Phổ biến từ 20-40mm , cục bộ có nơi trên 70mm .

: Phổ biến từ , cục bộ có nơi . Rủi ro: Ngập úng đô thị, vùng trũng thấp; nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại miền núi.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 đối với Bắc Vịnh Bắc Bộ và khu vực ven biển phía Bắc tỉnh Quảng Ninh.

Khuyến nghị ứng phó an toàn

Các địa phương và người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp sau:

Tàu thuyền và ngư dân cần tìm nơi trú tránh an toàn, tạm ngừng các hoạt động vận tải và du lịch biển.

Gia cố nhà cửa, kho tàng, đặc biệt là các công trình tạm và khu vực nuôi trồng thủy sản.

Người dân vùng núi cần cảnh giác với các dấu hiệu sạt lở đất, không đi qua các suối, khe nhỏ khi có mưa lớn.

Bản tin tiếp theo sẽ được phát lúc 14h00 ngày 05/07/2026.