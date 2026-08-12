Tin bóng đá 12/8: CLB CAHN nhận thưởng 21 tỷ đồng tại Cúp C1 châu Á, FIFA ra mắt ASEAN Cup CLB CAHN làm lịch sử khi vượt qua Adelaide United để nhận 21 tỷ đồng ở Cúp C1 châu Á, trong khi FIFA công bố giải ASEAN Cup 2026 với thưởng 1 triệu USD.

Chiến thắng 2-0 ngoạn mục của CLB CAHN ngay trên sân nhà của Adelaide United tại vòng play-off AFC Champions League Elite không chỉ đánh dấu mốc lịch sử cho bóng đá Việt Nam mà còn mang về khoản tiền thưởng lên tới 850.000 USD (khoảng 21 tỷ đồng). Bên cạnh chiến tích châu lục này, không khí bóng đá khu vực tiếp tục bùng nổ với thông tin từ FIFA về giải đấu ASEAN Cup 2026 hoàn toàn mới cùng kỳ vọng lớn dành cho HLV Kim Sang-sik.

CAHN nhận thưởng lớn sau khi giành vé dự vòng phân hạng cúp C1 châu Á. Ảnh: AFC.

CLB CAHN tạo địa chấn tại Cúp C1 châu Á, đút túi 21 tỷ đồng

Thi đấu trên sân khách trước đại diện hùng mạnh đến từ giải VĐQG Australia (A-League), CLB CAHN đã thể hiện bản lĩnh chiến thuật kiên cường cùng sự hiệu quả đáng kinh ngạc để giành thắng lợi thuyết phục 2-0. Trận thắng lịch sử này giúp đội bóng ngành công an chính thức điền tên mình vào vòng phân hạng giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu lục (AFC Champions League Elite 2026/2027).

Thắng lợi này đồng thời mang về phần thưởng tài chính đặc biệt lớn từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Cụ thể, CLB CAHN nhận 50.000 USD chi phí hỗ trợ di chuyển thi đấu trận play-off tại Australia, cộng thêm khoản thưởng 800.000 USD cho tấm vé vào vòng bảng. Tổng số tiền thưởng lên tới 850.000 USD (hơn 21 tỷ đồng).

Phát biểu sau trận đấu, HLV Mano Polking chia sẻ: "Tôi phải khẳng định đây là một chiến thắng rất đặc biệt đối với cá nhân tôi cũng như CLB CAHN. Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của việc tham dự giải đấu lớn nhất châu Á, đặc biệt là đối với một đội bóng đến từ Việt Nam." Chiến tích này nhận được cơn mưa lời khen từ giới truyền thông và người hâm mộ khắp Đông Nam Á, khẳng định vị thế ngày càng nâng cao của bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế.

FIFA công bố giải FIFA ASEAN Cup 2026 với tiền thưởng 1 triệu USD

Bên cạnh cơn sốt từ Cúp C1 châu Á, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa chính thức công bố thể thức và mức tiền thưởng lên tới 1 triệu USD dành cho nhà vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. Giải đấu có sự tham gia của 14 đội tuyển, chia làm hai hạng đấu: Premier Division (hạng Nhất) và Challenge Division (hạng Nhì).

Tại Premier Division, 8 đội bóng xuất sắc nhất được chia thành hai bảng thi đấu vòng tròn một lượt. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Thái Lan, Philippines và đại diện khách mời Pakistan. Trong khi đó, bảng A quy tụ chủ nhà Indonesia, Malaysia, Singapore và Ấn Độ. Đáng chú ý, giải đấu không tổ chức vòng bán kết; hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ tiến thẳng vào trận chung kết tranh cúp vô địch.

Tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Malaysia ở bán kết. Ảnh: VFF.

Tuyển Việt Nam được đánh giá là ứng viên số một tại ASEAN Cup

Trước mắt tại vòng bán kết ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam nhận được sự kiêng nể lớn từ dư luận Malaysia. Giới chuyên gia và người hâm mộ bóng đá Malaysia đồng loạt nhận định thầy trò HLV Kim Sang-sik là ứng cử viên số một cho ngôi vô địch, vượt trội hơn so với các đối thủ khác trong khu vực.

Truyền thông Hàn Quốc, tiêu biểu là tờ Daum, cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho HLV Kim Sang-sik. Báo chí xứ kim chi kỳ vọng nhà cầm quân này sẽ thiết lập một cột mốc lịch sử khi đưa đội tuyển Việt Nam đăng quang ASEAN Cup hai kỳ liên tiếp — thành tích mà ngay cả người tiền nhiệm Park Hang-seo trước đây cũng chưa thể vươn tới.